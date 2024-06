Modi razglasil zmago na volitvah in jo označil za zgodovinski podvig

Narendra Modi se je ob razglasitvi zmage na volitvah zahvalil volivcem in podpornikom za zaupanje. V govoru na sedežu svoje stranke Bharatiya Janata (BJP) v New Delhiju je napovedal, da bo njegovo Nacionalno demokratično zavezništvo (NDA) pod vodstvom BJP oblikovalo vlado.

"Današnja zmaga je največja na svetu," je dejal Modi in jo opisal kot "zmago Indijcev", poroča britanski BBC. "Ljudje so že tretjič zapored zaupali NDA," pa je Modi, ki se mu obeta tretji petletni mandat, pred tem zapisal na družbenem omrežju X in zmago označil za zgodovinski podvig.

Po skoraj vseh preštetih glasovih je njegova stranka BJP skupaj s koalicijskimi zavezniki osvojila najmanj 291 sedežev. Za večino v 543-članskem spodnjem domu parlamenta je sicer potrebnih 272 sedežev.