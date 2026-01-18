Naslovnica
Tujina

Modna muha ali kaj drugega: zakaj Macron sestankuje v sončnih očalih?

Pariz, 18. 01. 2026 09.15

Avtor:
K.H.
Emmanuel Macron s sončnimi očali

Na petkovem sestanku v Elizejski palači se je francoski predsednik Emmanuel Macron pojavil s sončnimi očali v stilu pilotk. Nosil jih je ves čas sestanka, s tem pa pritegnil precej pozornosti. A ne gre za "krizo srednjih let" ali novo modno muho – francoski predsednik ima precej tehten razlog za to.

"Prosim, oprostite mi zaradi očal, ki so povezane z manjšo težavo. Nekaj časa jih moram nositi, zato me boste morali trpeti v takšnem stanju," je na začetku petkovega sestanka dejal francoski predsednik Emmanuel Macron

Že dan prej se je Macron v vojaški bazi Istres pojavil z natečenim in krvavim desnim očesom. 

Macron v javnosti z močno okrvavljenim očesom

"To je le nekaj manjšega," je takrat pojasnil. "Na to glejte kot nenamerno referenco na 'Eye of the Tiger' (prevod: tigrovo oko) ... Za tiste, ki razumejo namig, je to znak odločnosti," se je pošalil, misleč na legendarno pesem skupine Survivor iz filma Rocky III., v katerem igra Sylvester Stallone

emmanuel macron sončna očala francija

iziizi
18. 01. 2026 09.27
NITI MJEGOVA ŽENA NE PRENAŠA NJEGOVE MIGRANTSKE POLITIKE
