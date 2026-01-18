Modna muha ali kaj drugega: zakaj Macron sestankuje v sončnih očalih?

"Prosim, oprostite mi zaradi očal, ki so povezane z manjšo težavo. Nekaj časa jih moram nositi, zato me boste morali trpeti v takšnem stanju," je na začetku petkovega sestanka dejal francoski predsednik Emmanuel Macron.
Že dan prej se je Macron v vojaški bazi Istres pojavil z natečenim in krvavim desnim očesom.
"To je le nekaj manjšega," je takrat pojasnil. "Na to glejte kot nenamerno referenco na 'Eye of the Tiger' (prevod: tigrovo oko) ... Za tiste, ki razumejo namig, je to znak odločnosti," se je pošalil, misleč na legendarno pesem skupine Survivor iz filma Rocky III., v katerem igra Sylvester Stallone.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.