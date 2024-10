Modni mogotec in njegov partner obtožena trgovanja s spolnimi uslugami

Nekdanjega izvršnega direktorja verige trgovin z oblačili Abercrombie & Fitch Mika Jeffriesa ter njegovega partnerja Matthewa Smitha so v ZDA aretirali in obtožili trgovanja s spolnimi uslugami. Na zabavah v ZDA in drugod naj bi prirejala orgije, na katerih naj bi spolno zlorabila več mladih moških. Odvetniki obtoženih odločno zanikajo kakršne koli kršitve.

OGLAS

Kot vodja enega najbolj znanih trgovcev z oblačili na svetu je Mike Jeffries uporabljal svojo moč, bogastvo in vpliv za izkoriščanje moških za lastno spolno zadovoljstvo in spolno zadovoljstvo svojega partnerja Matthewa Smitha, je povedal okrožni tožilec v newyorškem okrožju Brooklyn Breon Peace. Pri tem je Jeffries po njegovih besedah izkoristil privlačnost blagovne znamke Abercrombie, ki so jo mladi moški videli kot vstopnico za uspeh v manekenski industriji. Med letoma 2008 in 2015 naj bi zlorabili najmanj 15 ljudi, trdi Peace. Državno tožilstvo zahteva sojenje Jeffriesu, njegovemu tedanjemu partnerju in še eni osebi.

Abercrombie & Fitch Mike Jeffries FOTO: Profimedia icon-expand

Pred nekaj več kot letom dni je več moških očitalo Jeffriesu in njegovemu partnerju, da sta jih spolno izkoriščala na prireditvah. Po poročanju medijev naj bi par uporabljal posrednika, ki je iskal mlade moške za zabavo. V obtožnici je navedeno, da sta Jeffries in njegov partner naročila tretji osebi, naj jima poišče mlade moške. Jeffriesov partner je nato poskrbel, da so jih prepeljali na dogodke z direktorjem podjetja na različnih koncih sveta. Domnevne žrtve so pred dogodki podpisale sporazume o zaupnosti. Na nekatere so izvajali tudi pritisk ter jim dajali alkohol, viagro in sredstva za sproščanje mišic. Večkrat je prišlo do spolnega stika brez privolitve, je še navedel tožilec.