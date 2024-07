Modni velikani z izgubami zaradi upada prodaje na Kitajskem

Kot poroča BBC je francoska luksuzna skupina LVMH sporočila, da je njihova prodaja v Aziji, predvsem na Kitajskem, v prvem četrtletju upadla za 6 %, v naslednjih treh mesecih, do konca junija pa upadla še za 14 %. Prodaja drugem največjem gospodarstvu na svetu pa ni padla le prestižni pariški firmi, ampak tudi številnim drugim konkurentom.

Krivo pa naj bi bilo upočasnitev kitajskega gospodarstva in zatiranje razkazovanja prestiža, ki ga izvaja Peking, s tem pa naj bi škodovali največjim svetovnim luksuznim blagovnim znamkam. Kitajski kupci zmanjšujejo drage nakupe, vladni cenzorji pa zapirajo račune vplivnežev, ki na spletu razkazujejo drago blago.

Največja svetovna skupina LVMH, ki proizvaja luksuzne modne izdelke, je sporočila da se je njihova skupna rast prihodkov v tem obdobju upočasnila za skupno en odstotek. Kljub temu pa njihov izvršni direktor Bernard Arnault ostaja optimističen, a previden. "Rezultati za prvo polovico leta odražajo izjemno odpornost LVMH ... v razmerah gospodarske in geopolitične negotovosti," je povedal v izjavi za javnost. Dodal je, da skupina glede na trenutne razmere še vedno pozorna, a da se druge polovice leta lotevajo z upanjem.

Tudi delnice družbe, ki ima v lasti 75 blagovnih znamk višjega cenovnega razreda, med drugim tudi Louis Vuitton, Dior in Tiffany & Co, so v zadnjem letu padle za skoraj 20 %.