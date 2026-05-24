Modre zastave za evropske plaže: največ v Španiji, sledi Grčija ...

Mednarodni boj za najčistejše in najvarnejše plaže na svetu je leta 2026 ostal v Sredozemlju, pri čemer je Španija ohranila prvo mesto na svetu v plažah z modro zastavo, Grčija pa ji je v čistosti in varnosti plaž tik za petami, poroča Euronews.

Modra zastava je mednarodno priznana okoljska oznaka, ki jo podeljuje Fundacija za okoljsko izobraževanje (FEE). Certifikat se podeljuje plažam, marinam in ponudnikom trajnostnih turističnih plovil, ki izpolnjujejo stroge kriterije na področju kakovosti vode, varnosti, okoljske vzgoje in informiranja ter upravljanja z okoljem. Program spodbuja trajnostni razvoj v turizmu in zagotavlja obiskovalcem visoko raven storitev ter varovanje naravnih habitatov.

Mednarodni odbor za modro zastavo je poznane nagrade podelil 4378 plažam, 747 marinam in 158 turističnim plovilom po vsem svetu. Glede na najnovejše rezultate v tekmovanju je Španija postavila nov zgodovinski rekord s skupno 794 nagradami, od tega jih je 677 prejela za urejenost plaž. To je 44 nagrad več kot leta 2025, ko je država zbrala skupno 750 nagrad. Regije Valencia, Andaluzija in Galicija so še naprej prve po številu podeljenih nagrad v Španiji.

Grčija je ohranila drugo mesto na svetu s skupno 657 nagradami, od tega 624 za plaže, kar je isti rezultat kot leta 2025. Prva prefektura v Grčiji je bila Halkidiki, kjer so na dih jemajočih plažah zbrali 93 modrih zastav. Regija Kreta je ohranila prvo mesto s 154 zastavami za njene plaže.

Po številu nagrajenih plaž sledi Turčija, Italija se je uvrstila na četrto mesto zahvaljujoč 525 plažam, ki jim je Fundacija za okoljsko izobraževanje (FEE) leta 2026 podelila modre zastave.

Na petem mestu s 438 modrimi zastavami je Portugalska, kar je nekoliko manj kot lani zaradi strožjega nadzora in posebnih vremenskih razmer, ki vplivajo na kakovost vode na nekaterih mestih.