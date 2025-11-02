Svetli način
Tujina

Modri psi Černobila prestrašili splet: je skrivnost razrešena?

Kijev, 02. 11. 2025 16.37 | Posodobljeno pred 32 minutami

Avtor
A.K.
Potem ko je organizacija "Psi Černobila" objavila videoposnetek modro obarvanih psov, je na spletnih omrežjih zavladala velika zaskrbljenost za potepuške živali na območju jedrske tragedije. Po ugibanjih ali gre za posledico sevanja, modro barvo iz prenosnega stranišča ali kaj tretjega, oblasti trdijo, da pse z modro barvo označijo, če so ti sterilizirani.

Skrivnost psov s svetlo modrim kožuhom na kraju nesreče v Černobilu v Ukrajini je vzbudila dvome, ali je za to krivo sevanje ali pa je fotografije morda ustvarila umetna inteligenca. Jennifer Betz, veterinarka v organizaciji Psi Černobila je za Newsweek povedala, da je ekipa naletela na tri pse, ki so bili skoraj popolnoma prekriti z modro snovjo, verjetno zato, ker so se valjali v njej. Veterinarji organizacije Psi Černobila so bili na kraju jedrske nesreče od 5. do 13. oktobra, da bi sterilizirali pse, potomce živali, ki so ostale tam, ko je bilo območje leta 1986 po nesreči jedrskega reaktorja evakuirano. Toda tokrat so bili zmedeni ob pogledu na modre pse. Poskušali so jih ujeti, a to jim ni uspelo. Kot je dejala, menijo, da bi lahko bilo krivec za obarvanje staro kemično stranišče na tem območju in da bi se lahko psi povaljali v tej kemikaliji modre barve. To zanje naj ne bi bilo škodljivo, če seveda ne bi preveč barve polizali s svojih kožuščkov, je pojasnila.

Pse tako označujejo, da so sterilizirani

Generalni direktor Ekocentra, državnega podjetja, odgovornega za spremljanje območja, pa je zavrnil to razlago in špekulacije, da bi bilo za modro barvo lahko krivo sevanje. Sergij Kirjejev je novinarjem v Černobilu pojasnil, da vzrok za nenaravno obarvanost dlake nikakor ni razlog za zaskrbljenost, poroča Kronen Zeitung.

"Psi so sterilizirani in označeni z modro barvo, kar pomeni, da so bili sterilizirani," pojasnjuje veterinar. Namen tega je preprečiti nadaljnje povečanje populacije. Kljub onesnaženem okolju na območju, kjer se je pred skoraj štirimi desetletji zgodila uničujoča jedrska nesreča, se živali namreč izjemno uspešno razmnožujejo. Barva je za pse neškodljiva, pomirja Kirjejev.

Organizacija Psi Černobila, ki je bila v prvi vrsti odgovorna za živali in je že prej opozorila na nenadno obarvanje, očitno ni bila obveščena o medicinskem posegu, ki je bil izveden na potepuških psih, še poroča Kronen Zeitung. 

