Modri val v rdečih trdnjavah: kako so republikanci izgubili Teksas

James Talarico, novi demokratski senator iz Teksasa in nekdanji učitelj, je bil še lani širši javnosti povsem neznan obraz. V svoji kampanji se je osredotočil predvsem na visoke življenjske stroške in korupcijo ter opozarjal na velike razlike med bogatimi in revnimi Američani. Predčasno glasovanje je pokazalo rekordno udeležbo v številnih okrožjih, latinskoameriški volivci pa so se po tem, ko so na zadnjih volitvah prepričljivo podprli Donalda Trumpa, vrnili k demokratom. Tokratne volitve so tako pritegnile špansko govoreče prebivalce Teksasa, mlade in tiste, ki redko oddajo svoj glas. Talarico je nagovarjal tudi tradicionalno republikanske volivce, ki so nezadovoljni z več kot 30-letno vladavino stranke v tej zvezni državi in so jih zmotili osebni škandali republikanskega kandidata Kena Paxtona. Podporo Talaricu sta celo izrazila dva člana družine Bush. V zadnjih dneh pred volitvami je Talarico volilno bitko vse bolj prikazoval kot klasično zgodbo o Davidu proti Goljatu – ne med njim in Paxtonom, temveč med njim in Elonom Muskom. Ta ima v Teksasu pomembne poslovne interese, Talarico pa ga je obtožil, da s svojimi donacijami skuša kupiti "svojega senatorja". V kampanjo Paxtona je Musk vložil 158 milijonov dolarjev.

James Talarico je svež obraz demokratov v Teksasu. FOTO: AP

Za liberalce v Teksasu so bile zmage demokratov na volitvah na ravni celotne zvezne države desetletja le neuresničljive sanje. Teksas, druga najbolj naseljena zvezna država v ZDA, je bil trdnjava konservativizma, kjer so pogosto uvajali republikanske politike, ki so jih kasneje prevzeli tudi drugod. Vendar so javnomnenjske raziskave med kampanjo kazale, da Talarico pridobiva podporo volivcev in vliva novo energijo v teksaško demokratsko bazo, ki je nujno potrebovala novo vodstvo.

Nova guvernerka

Za veliko presenečenje v Teksasu je sinoči poskrbela tudi Gina Hinojosa, ki je po projekcijah NBC News v boju za guvernerski stolček premagala aktualnega guvernerja, republikanca Grega Abbotta. Ta je bil na čelu Teksasa tri mandate. Hinojosa je prva demokratka po letu 1995 in prva ženska latinskoameriških korenin, ki bo prevzela nadzor nad to 'rdečo' zvezno državo. V zmagovalnem govoru je obljubila, da v Teksas prihajajo velike spremembe. "Želim nekaj povedati vplivnim ljudem, ki so se zelo udobno znašli pri vodenju te države. Volivci so dali mandat za spremembe in te spremembe bodo tudi dobili," je napovedala. Hinojosa, ki se je rodila in odraščala v dolini Rio Grande, je bila leta 2016 izvoljena v državni predstavniški dom. Preden je postala zakonodajalka, je bila odvetnica za državljanske pravice in delovno pravo.

Gina Hinojosa FOTO: AP

Izobraževanje je bilo steber njene politične kariere, Hinojosa pa je kot navdih za kandidaturo za izvoljeno funkcijo navedla prizadevanja za preprečitev zaprtja osnovne šole njenega sina zaradi rezov v državnem proračunu. Financiranje in reforma izobraževanja sta bili veliki temi v njeni kampanji, saj je poleti obljubila, da bo eden njenih prvih ukrepov kot guvernerke odpustitev državnega komisarja za izobraževanje, pri čemer je kot razlog navedla upadanje učencev po Teksasu. Kritizirala je tudi Abbotta glede podatkovnih centrov, ki niso priljubljeni med prebivalci Teksasa. Trenutno jih je tam več kot 500, s čimer se uvrščajo na drugo mesto v ZDA.

Greg Abbott se po treh mandatih poslavlja. FOTO: AP