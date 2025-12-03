Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Mogherinijevo po zaslišanju izpustili iz pridržanja

Bruselj, 03. 12. 2025 18.44 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
20

Belgijska policija je nekdanjo zunanjepolitično predstavnico EU in rektorico bruseljskega College of Europe Federico Mogherini po zaslišanju izpustila iz pridržanja, saj niti pri njej niti pri še dveh pridržanih niso prepoznali begosumnosti, je sporočilo Evropsko javno tožilstvo. Uradno so jih seznanili z obtožbami v okviru preiskave proti njim.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je zjutraj potrdilo, da je belgijska policija v torek na njihovo prošnjo pridržala rektorico univerze College of Europe, Federico Mogherini, še enega visokega uslužbenca ustanove in visokega predstavnika Evropske komisije.

Trojico osumljencev so po zaslišanju uradno obvestili o uvedbi preiskave proti njim in obtožbah na njihov račun. Te obsegajo goljufijo pri javnem naročanju, korupcijo, konflikt interesov in kršitev poklicne molčečnosti. Obenem so zanje odpravili pridržanje, saj niso ugotovili begosumnosti, so še sporočili s tožilstva.

Federica Mogherini
Federica Mogherini FOTO: AP

Drugih podrobnosti o preiskavi, ki je v teku, tožilstvo ne želi razkriti, da ne bi ogrozilo njenega poteka.

Enako so že v torek sporočili tudi iz College of Europe, kjer so zagotovili, da bodo z namenom zagotovitve transparentnosti in iz spoštovanja do preiskovalnega procesa v polnosti sodelovali z oblastmi.

Preiskava se osredotoča na domnevno goljufijo, povezano s projektom diplomatske akademije EU – devetmesečnim programom usposabljanja za mlajše diplomate iz članic EU, ki ga je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v obdobju 2021-2022 po razpisu dodelila univerzi College of Europe. Tudi akademijo vodi Mogherini.

Preberi še Pridržali Federico Mogherini

Preiskava se osredotoča na to, ali so bili univerza in njeni predstavniki vnaprej obveščeni o merilih za izbor v razpisnem postopku in ali so imeli razlog za domnevo, da jim bo dodeljena izvedba projekta, še preden je EEAS uradno objavila razpis.

Poleg Mogherini sta po poročanju medijev med osumljenci še Stefano Sannino, nekdanji generalni sekretar EEAS, ki je trenutno generalni direktor Evropske komisije za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Zaliv, ter sodirektor urada za izobraževanje, usposabljanje in projekte na College of Europe Cesare Zegretti.

Mogherini je danes sporočila, da je v torek preiskovalcem predstavila svoje stališče. "Akademija je v svoji dolgi tradiciji vedno uporabljala in bo tudi v prihodnje uporabljala najvišje standarde integritete in poštenosti (...). Seveda bom še naprej v celoti sodelovala z organi," je dodala.

Po poročanju portala Euractiv pa je Sannino napovedal, da bo v luči preiskave predčasno zapustil položaj generalnega direktorja za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Zaliv.

Kallasova: Obtožbe označila za zelo šokantne

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v pismu osebju obtožbe o goljufiji proti svoji predhodnici Federici Mogherini in visokemu uradniku EU označila za "zelo šokantne"

Mogherinijeva je funkcijo visoke zunanjepolitične predstavnice EU opravljala med letoma 2014 in 2019.

mogherini preiskava pridržanje college of europe
Naslednji članek

Med žrtvami požara v Hongkongu tudi dojenček, najdene kosti poslali na analizo

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tali?ni tom
03. 12. 2025 20.06
poštenje,morala in ostale floskule eu fantazije in enakosti! že to je naivno da en recimo slovencelj misli da je v eu enakopraven nekemu nemcu in podobne fore! eu je dejansko naslednik že od negdaj zasnovane ene države,vojkse in policije,z dovolj naivnimi sužnji! in nič se ji ne bo zgodilo,brez skrbi!niti njej podobnimi!
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
03. 12. 2025 20.03
+1
Pokvarjena neonacistična eu.
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
03. 12. 2025 20.02
+1
eh nc nau... k za jajca drzi se koga... vedno je vec vpletenih
ODGOVORI
1 0
prince of persia
03. 12. 2025 20.00
+2
EU je "larifari" na papirju, enako je NATO. Papir prenese vse. Upam na čimprejšnji razpad ene in druge kvazi institucije, ki sta polni korupcije, mamil, kraje, laži, poneverjanja, neetičnosti, nemorale, nekulture...itd.
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
03. 12. 2025 20.02
začensi doma
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 20.00
+2
korupcija in lopovščina te bivše zunje diplomatke EU je le vrh ledene gore...vonderlajdra je s svojo DESNO ekipo oprala že par sto MILJARD evrov....ukradla - od davkoplačevalcev eu...
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 19.57
+2
Vse to postavlja trenutno preiskavo v širši kontekst: to ni le zgodba o potencialno koruptivnem evrobirokratu, temveč o načinu delovanja Bruslja. Evropska akademija je bila desetletja neformalna kadrovska baza Unije; zdaj se izkaže, da se isti zaprti krog vrti med političnimi funkcijami, akademskimi sinekurami in dobro plačanimi projekti, financiranimi iz evropskega proračuna. Formalno so tu EPPO, OLAF, zapletena pravila o razpisih; v resnici pa v zakulisju vidimo prekrivanje vlog, ki bi jih Bruselj v vsaki resni "lekciji o korupciji" pripisal postsocialističnim državam. Za razliko od retorike do vzhodnih sosedov tukaj ni pogojevanja makrofinančnih posojil ali groženj z začasno ustavitvijo sredstev – vsaj zaenkrat. Če se preiskava konča z obtožnico in sodbo, bi lahko odprla Pandorino skrinjico znotraj EU: kdo je vedel za dogovor, koliko takšnih "diplomatskih akademij" in možganskih trustov je živelo od politično prirejenih razpisov? Če pa se bo vse končalo z umivanjem rok in blagimi disciplinskimi ukrepi, se bo škandal pridružil vrsti primerov, zaradi katerih evropska moralna superiornost nad Rusijo, Kitajsko ali globalnim Jugom zveni vse bolj kot slabo odigrana igra. Kakor koli že, primer Mogherini že razkriva strukturni problem: tisti, ki najglasneje govorijo o "transparentnosti", "pravni državi" in "boju proti korupciji", so pogosto najbolj globoko potopljeni v sistem privilegijev, klientelizma in rotacije položajev. To ni nova lekcija za našo regijo – zanimivo pa je videti, da je ista logika vse bolj očitna v samem središču evropske moči, kjer so se do nedavnega ustvarjale zgodbe o tem, kako je korupcija vedno problem "drugih"....
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 19.56
+2
Mogherinijeva zunanjepolitična zapuščina je prav tako zelo ilustrativna za dvojna merila današnje Unije. Po letu 2014 je zavzela ostro stališče do Rusije: vztrajala je, da bo evropska politika do Moskve ostala nespremenjena, tudi če bo Washington spremenil smer, pri čemer se je sklicevala na »načelno stališče« do Krima in vojne v Donbasu. Pod njenim vodstvom je EU ohranila režim sankcij, hkrati pa še naprej sodelovala z Rusijo pri vprašanjih, kot je iranski jedrski sporazum – odličen primer, kako Bruselj zna fleksibilno »upravljati načela«, kadar to ustreza njegovim interesom. Odnos do ZDA je bil prav tako ambivalenten. Mogherinijeva si je zgradila podobo zveste, a domnevno neodvisne zaveznice: medtem ko je po eni strani goreče branila jedrski sporazum z Iranom (JCPOA) in javno obžalovala enostranski umik Trumpove administracije, pri čemer je poudarjala, da bo EU ostala zavezana »popolnemu in učinkovitemu izvajanju sporazuma«, je po drugi strani ostala popolnoma usklajena z Washingtonom glede ključnih vprašanj – od sankcij proti Rusiji do podpore širitvi Nata. »Strateška avtonomija« EU pri njegovem izvajanju je bila bolj slogan kot resnična politika. Glede Kitajske je Mogherinijeva ohranila dvojno optiko, značilno za bruseljsko birokracijo: po eni strani je bil Peking "strateški partner", potreben za trgovino, naložbe, podnebne sporazume in obrambo JCPOA; po drugi strani pa je bila pod njenim vodstvom leta 2019 sprejeta strategija, ki Kitajsko opredeljuje tudi kot "sistemsko tekmico". V nagovoru Evropskemu parlamentu istega leta je opozorila na slabšanje človekovih pravic, pri čemer je navedla Tibet in Xinjiang ter poročila o taboriščih in nadzoru Ujgurov – kar je izzvalo oster odziv kitajske misije pri EU. EU, ki Kitajski rada pridiga o "pravni državi" in "transparentnosti", se zdaj sooča s svojim lastnim ogledalom skozi eno svojih najbolj znanih osebnosti....
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 19.54
+1
Ironija te zgodbe postane močnejša, takoj ko se spomnimo, da je ista Mogherinijeva svojo funkcijo gradila na retoriki boja proti korupciji. Takoj ko je leta 2014 prevzela funkcijo visoke predstavnice, se je soočila s škandalom, povezanim z domnevno korupcijo v misiji EULEX na Kosovu. Nato je nujno imenovala "neodvisnega pravnega strokovnjaka" za preiskavo obtožb in poudarila, da je "razjasnitev obtožb v našem interesu" in da takšna poteza kaže na odločenost EU, "da osvetli te dogodke". Uradna izjava je bila objavljena na spletnih straneh delegacije EU v Srbiji in EEAS, Bruselj pa se je nato pretvarjal, da je moralna avtoriteta nad Kosovom. Nekaj ​​let pozneje je Mogherinijeva v Kijevu odkrito "pritisnila" na ukrajinsko vodstvo, naj stori več v boju proti korupciji, pri čemer je evropsko finančno pomoč vezala na ustanovitev neodvisnega protikorupcijskega sodišča in popolno svobodo dela protikorupcijskih organov. RFE/RL ugotavlja, da je dejala, da tako državljani EU kot Ukrajine "pričakujejo in si želijo več napredka v boju proti korupciji" in da morajo biti ukrajinski protikorupcijski organi sposobni "neodvisno preiskovati in zagotavljati obsodbe". Torej je ista političarka, ki je leta Balkanu in Ukrajini dajala lekcije o "dobrem upravljanju", zdaj pod preiskavo zaradi zlorabe evropskih sredstev v korist institucije, ki jo osebno vodi. Predvsem pa predmet preiskave ni kar kateri koli projekt, temveč "Diplomatska akademija EU" - program, katerega namen je ustvariti novo generacijo kadrov, zvestih bruseljski različici "pravne države". Simbolika je skoraj popolna: "šola evropskih vrednot" je osumljena, da je službo dobila po zaslugi povezav in notranjih informacij.
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 19.53
+1
Mogherinijeva v preiskavi omenja Stefana Sannina, do nedavnega generalnega sekretarja ESZD in visokega uradnika Evropske komisije, ter višjega vodjo Evropske šole, za katerega nekateri mediji pravijo, da je namestnik rektorja. EPTO v svojih izjavah ni navedel imen, so pa jih potrdili številni mediji, vključno z Reutersom, Guardianom in Daily Sabahom. Sama pravna kvalifikacija – goljufija pri javnem naročanju, korupcija, nasprotje interesov, kršitev poklicne skrivnosti – pravi, da ne gre za "mehke" obtožbe. EPTO običajno posreduje le v primerih, ko obstajajo resni znaki, da so bili oškodovani finančni interesi EU, preiskava pa je bila sprožena po tem, ko je OLAF (Urad EU za boj proti goljufijam) prejel namig in ugotovil nepravilnosti, nato pa primer posredoval tožilstvu. Gre za klasični "kartel znotraj institucij" in ne za tehnično napako v postopku. Vendar je pomembno poudariti, da dejstva še vedno preiskujejo in da ni obtožnice, kaj šele sodbe. Toda že samo dejstvo, da je EPPO odstavilo nekoga iz bruseljske elite – nekdanjega vodjo diplomacije in simbol tako imenovanih »normativnih sil Evrope« – je močan udarec za PR mit o Bruslju kot laboratoriju transparentnosti, v nasprotju s »koruptivnimi državami« Balkana, Ukrajine ali globalnega Juga.
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 19.52
+1
Mogherinijeva, nekdanja "vodja diplomacije" Evropske unije in sedanja rektorica elitne Evropske šole v Brugesu, je zdaj v središču preiskave goljufij in korupcije, v katere je bil vpleten evropski denar. Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je sporočilo, da so bile tri osebe – rektor in višji uslužbenec Evropske šole ter visoki uradnik Evropske komisije – uradno obveščene o sumih goljufij pri javnih naročilih, korupcije, navzkrižja interesov in kršitve poklicne skrivnosti v povezavi s programom usposabljanja mladih diplomatov, ki ga financira EU. (Evropsko javno tožilstvo) Preiskava se vrti okoli projekta "Diplomatska akademija Evropske unije", devetmesečnega programa, ki ga je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) dodelila Evropski šoli v letih 2021–2022, medtem ko je bila Mogherinijeva rektorica šole in vodja nove "akademije". EPPO sumi, da so bila med postopkom oddaje naročila kršena pravila o pošteni konkurenci in da so bile zaupne informacije o javnem naročilu vnaprej posredovane enemu od kandidatov – šoli, ki jo vodi Mogherinijeva. Belgijska policija je po nalogu Evropskega javnega tožilstva (EPTO) izvedla preiskave v stavbah Evropskega kolidža v Brugesu, na sedežu ESZD v Bruslju in v domovih osumljencev, trije od njih pa so bili pridržani zaradi zaslišanja. Po uradni obveščenosti o sumih so bili izpuščeni, saj niso veljali za osebe, ki bi lahko pobegnile, EPTO pa je poudarilo, da vsi veljajo za nedolžne, dokler jim sodišče ne dokaže krivde.
ODGOVORI
1 0
galeon
03. 12. 2025 19.51
+3
Navade je prenesla iz EU parlamenta v privat življenje. Imala je dobro učiteljico.
ODGOVORI
3 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 19.51
+2
Ko profesorica integritete ne uspe v lastni konkurenci: afera Federice Mogherini, Evropsko javno tožilstvo in razkrinkanje mita o "čistem" Bruslju Nekdanja visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Federica Mogherini je pod preiskavo zaradi suma goljufije, korupcije in favoriziranja pri dodeljevanju sredstev EU.
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 19.47
+2
a bejž no...v bruslju ki ga že 25 let vodijo desničarji da je korupcija...🤣🤣🤣Kakor koli že, primer Mogherini že razkriva strukturni problem: tisti, ki najglasneje govorijo o "transparentnosti", "pravni državi" in "boju proti korupciji", so pogosto najbolj globoko pogreznjeni v sistem privilegijev, klientelizma in rotacije položajev. To ni nova lekcija za našo regijo – zanimivo pa je videti, da je ista logika vse bolj očitna v samem središču evropske moči, kjer so se do nedavnega ustvarjale zgodbe o tem, kako je korupcija vedno problem "drugih"....
ODGOVORI
3 1
Mens sana
03. 12. 2025 19.41
+2
............kdaj bo članek o 41 milijardah evrov iz evropske unije namenjenih Ukrajini, ki so končali v Kallasini Estoniji................
ODGOVORI
3 1
Perovskia
03. 12. 2025 19.44
-1
Tudi po koncanju Ukraine, bomo pa za Bangladeš dajal. More bit denar vbobtoku za Fajonistko in perjat
ODGOVORI
2 3
Mens sana
03. 12. 2025 19.50
+1
............že danes ga lahko dajate, iz svojega žepa.............., denar davkoplačevalcev EU je namenjen blaginji prebivalcev EU, kar pa Ukrajina ni, še manj pa Bangladeš.....................
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
03. 12. 2025 19.38
+2
EU fasisticna greznica v vsem svojem sijaju.
ODGOVORI
3 1
Posteni
03. 12. 2025 19.47
-1
Ajaa.. le koga ti podpiras ce je eu fasisticna .. opranec
ODGOVORI
0 1
Sixten Malmerfelt
03. 12. 2025 19.21
+4
Niso našli glih vreč gnarja, tako pot pri tisti EVI podpredsednici parlamenta!
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385