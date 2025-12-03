Mogherinijevo po zaslišanju izpustili iz pridržanja

Belgijska policija je nekdanjo zunanjepolitično predstavnico EU in rektorico bruseljskega College of Europe Federico Mogherini po zaslišanju izpustila iz pridržanja, saj niti pri njej niti pri še dveh pridržanih niso prepoznali begosumnosti, je sporočilo Evropsko javno tožilstvo. Uradno so jih seznanili z obtožbami v okviru preiskave proti njim.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je zjutraj potrdilo, da je belgijska policija v torek na njihovo prošnjo pridržala rektorico univerze College of Europe, Federico Mogherini, še enega visokega uslužbenca ustanove in visokega predstavnika Evropske komisije. Trojico osumljencev so po zaslišanju uradno obvestili o uvedbi preiskave proti njim in obtožbah na njihov račun. Te obsegajo goljufijo pri javnem naročanju, korupcijo, konflikt interesov in kršitev poklicne molčečnosti. Obenem so zanje odpravili pridržanje, saj niso ugotovili begosumnosti, so še sporočili s tožilstva.

Federica Mogherini FOTO: AP icon-expand

Drugih podrobnosti o preiskavi, ki je v teku, tožilstvo ne želi razkriti, da ne bi ogrozilo njenega poteka. Enako so že v torek sporočili tudi iz College of Europe, kjer so zagotovili, da bodo z namenom zagotovitve transparentnosti in iz spoštovanja do preiskovalnega procesa v polnosti sodelovali z oblastmi. Preiskava se osredotoča na domnevno goljufijo, povezano s projektom diplomatske akademije EU – devetmesečnim programom usposabljanja za mlajše diplomate iz članic EU, ki ga je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v obdobju 2021-2022 po razpisu dodelila univerzi College of Europe. Tudi akademijo vodi Mogherini.

Preiskava se osredotoča na to, ali so bili univerza in njeni predstavniki vnaprej obveščeni o merilih za izbor v razpisnem postopku in ali so imeli razlog za domnevo, da jim bo dodeljena izvedba projekta, še preden je EEAS uradno objavila razpis. Poleg Mogherini sta po poročanju medijev med osumljenci še Stefano Sannino, nekdanji generalni sekretar EEAS, ki je trenutno generalni direktor Evropske komisije za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Zaliv, ter sodirektor urada za izobraževanje, usposabljanje in projekte na College of Europe Cesare Zegretti. Mogherini je danes sporočila, da je v torek preiskovalcem predstavila svoje stališče. "Akademija je v svoji dolgi tradiciji vedno uporabljala in bo tudi v prihodnje uporabljala najvišje standarde integritete in poštenosti (...). Seveda bom še naprej v celoti sodelovala z organi," je dodala. Po poročanju portala Euractiv pa je Sannino napovedal, da bo v luči preiskave predčasno zapustil položaj generalnega direktorja za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Zaliv.

Kallasova: Obtožbe označila za zelo šokantne