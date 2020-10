Moj glas za našo prihodnost

Raznolikost deklic - rasna, geografska, narodnostna, starostna - je njihova moč. Danes se gibanja, ki jih vodijo dekleta, soočajo z izzivi, kot so podnebne spremembe, otroške poroke, diskriminacija, pohabljanje ženskih spolnih organov, duševno zdravje, neenakosti med spoloma idr. Kot inovatorke dekleta spreminjajo svet in oblikujejo skupno prihodnost za vse nas in prihodnje generacije. A pri tem potrebujejo podporo in krepitev njihovega glasu.

Deklice zahtevajo zaščito svojih pravic. Borijo se proti otroškim porokam, spolnim stereotipom, neenakostim v izobraževanju, nasilju, podnebnim spremembam ter stigmi zaradi menstruacije in HIV-a. Deklice v sebi nosijo izjemno moč in energijo, s čimer lahko uresničijo svoj polni potencial, če imajo enake možnosti, zato vlaganje v deklice pomembno prispeva k razvoju celotne družbe.

Danes so mnoge deklice deležne napredka, ki je bil dosežen v zadnjih desetletjih na področju izobraževanja, toda hitrost doseganja napredka je treba pospešiti. 66 odstotkov deklet srednješolske starosti je danes vpisanih v srednjo šolo, v primerjavi s 50 odstotki leta 1998, toda v vsaj 20 državah skoraj nobena deklica iz revnejših družin na podeželju ne konča srednje šole. Skoraj 25 odstotkov deklet, starih od 15 do 19 let, ni niti zaposlenih niti v izobraževanju ali usposabljanju, v primerjavi z 10 odstotki dečkov iste starosti.

S spolom povezane vloge in stereotipi so naučeno vedenje, ki se začne v zgodnjem življenju, utrdi v obdobju mladostništva in vpliva na izbiro delovnih mest. V več kot dveh tretjinah držav na svetu je odstotek žensk med diplomanti znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) manj kot 15 odstotkov. Številne države še vedno uporabljajo učbenike s škodljivimi stereotipi, ki še poglabljajo razlike med spoloma. Približno 335 milijonov deklic obiskuje osnovne in srednje šole, ki nimajo ustreznih sanitarij za menstrualno higieno. Mnoge deklice zato v obdobju menstruacije ne hodijo v šolo.

Od leta 1995 se je delež mladih žensk, ki so bile poročene v otroštvu, globalno zmanjšal s 25 odstotkov na približno 20 odstotkov. A v poroke je vsako leto še vedno prisiljenih približno 12 milijonov deklic. Zaradi pandemije koronavirusa bi bilo lahko v poroke prisiljenih dodatnih štiri milijone deklet.

13 milijonov deklet, starih od 15 do 19 let, je bilo žrtev posilstva. Dokler se dekleta bojijo za svojo varnost, ne morejo uresničiti vseh svojih potencialov na področju izobraževanja, zaposlitev in drugih družbenih priložnosti. Razvoj tehnologije prinaša dodatne nevarnosti za deklice zaradi kibernetskega zalezovanja, sekstinga in nadlegovanja. Kljub temu pa tehnologija deklicam ponuja možnosti za razvoj inovativnih rešitev za zaščito pred nasiljem, vključno z virtualnimi varnimi prostori in aplikacijami za zmanjševanje tveganja.