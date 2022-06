Mojster jiu-jitsuja Redžović tatu 'sploščil kot palačinko in zvil kot presto'

Prejšnji teden je na Facebooku završalo zaradi posnetka Idriza Redžovića, inštruktorja borilne veščine jiu-jitsu bosanskih korenin, ki drži moškega na tleh, sloni na njemu in ga miri. Na posnetku je vidno, da Redžović večkrat moškega prosi, naj se umiri, medtem ko se ta trudi zbežati in prosi, naj ga izpusti.

Idriz Redžović, nosilec črnega pasu tretje stopnje v borilni veščini jiu-jitsu, je v noči na četrtek svoja dva otroka peljal v trgovino, ko je ena izmed strank potožila, da ju s prijateljico, ki jo je čakala v avtu, nekdo nadleguje. Šlo je za 30-letnega moškega, ki naj bi bil v opitem stanju in pod vplivom prepovedanih substanc.

Situacija zunaj je bila precej nenavadna. Domnevni nadlegovalec je skakal okoli avta, medtem ko ga je voznica – prijateljica stranke v trgovini – skušala povoziti z avtom. Redžović je ženski rekel, naj se usede v avto in odpelje, ta pa mu je grdo odbrusila nazaj. V svojem zapisu na Facebooku navaja, da je posegel vmes zato, ker ni bil prepričan, da se ženski in moški poznata. Ženska, ki ji je sicer želel dobro, je v roke vzela plastenko tekočine za vetrobransko steklo in začela udarjati po njegovem avtomobilu. Redžović je ohranil mirno kri in poklical policiste. Ženski sta se odpeljali, 30-letnik pa je pristopil k Redžoviću in zamahnil proti njemu. Redžović navaja, da se v spor z njim ni želel spuščati, ampak je posegel vmes šele, ko je 30-letnik nasilno udaril zaposlenega v trgovini. Takrat ga je obvladal, položil na tla in ga na tleh držal vse do prihoda policistov.

Ko so priče začele dogodek snemati, je Redžović začel svoj lasten prenos v živo, ki je trajal skoraj 20 minut, poroča Block Club Chicago.

Na posnetku je prikazano, da Redžović večkrat prosi moškega, naj se umiri, medtem ko se ta trudi zbežati in prosi, naj ga izpusti. Redžović je moškega še naprej zadrževal, spraševal, ali potrebuje vodo in pomagal usmerjati stranke, ki so poskušale zapustiti trgovino, skozi zadnji izhod, potem ko so zaposleni zaklenili vhodna vrata. Policisti so prispeli po približno 13 minutah in moškega vklenili v lisice. Policija je moškega ovadila kaznivega dejanja kraje, ker naj bi, preden je zaposlenega udaril, ukradel hrano iz trgovine.

"Želel sem dokumentirati, kaj se dogaja, ker sem hotel imeti svojo stran zgodbe," je dejal Redžović. "Odložil sem telefon in šel na Facebook v živo samo zato, da bi pokazal, da fanta nisem nikoli prizadel. Dogodek sem želel dokumentirati, da bi bil pravno zaščiten, če se kaj zgodi." Za Fox32 Chicago je dejal, da je tatu "sploščil kot palačinko in zvil kot presto".

Drugi uslužbenec trgovine v času napada je dejal, da ceni, da je Redžović vstopil in pomagal. "Ta človek je opravljal javno službo."

Sicer pa to ni bilo prvo Redžovićevo posredovanje v konfliktu. Leta 2019 je v javnost prišel posnetek, ko je Redžović najstniku preprečil, da bi vlomil v njegov avto. Takrat je Redžović s svojimi veščinami najstnika pridržal, medtem ko je poklical policijo in še najstnikovega očeta. Za Block Club Chicago je takrat povedal, da je zavrnil tožbo zoper najstnika, ker je menil, da je ta naredil neumno napako, in mu ni želel še dodatno zagreniti življenja.

Podoben odgovor je imel tudi zdaj. "Želim mu samo najboljše. Ne mislim mu nič hudega. Želim, da to ve," je dejal Redžović za Block Club Chicago.