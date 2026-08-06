Mojstrsko reševanje: helikopter lebdel nad skalami, ven skočili reševalci

Kot poroča Net.hr, se je drama na plaži naselja Zavala na južni strani otoka Hvar začela odvijati ob 14.30. Ena od obiskovalk plaž je takrat po besedah očividcev stopila iz sence, da bi s partnerjem odšla na kavo. "Nenadoma se je zaslišal krik in jok. Ženska se je zgrudila, bila je nezavestna, njena koža pa modrikasto-siva," je opisala priča na plaži, ki je ob tem dejala, da je bil soprog ženske povsem "iz sebe". Po njenih besedah je kričal, naj nekdo pokliče rešilca, medtem ko je skušal ženski pomagati.

Kot je povedala za hrvaški medij, je na pomoč priskočila tudi ona in ponesrečenko obrnila na bok, da bi preprečila njeno zadušitev. Žensko so hladili tudi z mrzlo vodo, sama pa je poklicala reševalce, ki so ji povedali, da bi rešilec iz mesta Hvar do njih potreboval okoli 45 minut. Kasneje so ji sporočili, da na pomoč prihaja helikopter. Operater je očividki, ki je pomagala, prek telefona naročil, naj poskusi sprostiti mesto za pristanek helikopterja. Prvotno bi moral ta pristati na pomolu, kjer se običajno privezujejo ladje, vendar pa so bili na njem stoli, motorji, ribiške mreže in druga oprema. Priča je sicer skušala z ostalimi prisotnimi na kraju stvari umakniti stran, a jim do prihoda helikopterja v 18 minutah to ni uspelo.

Pristanek na pomolu prenevaren, raje so se spustili do skal

"Ker so ocenili, da bi bil pristanek na pomolu nevaren, so se odločili, da se spustijo nizko nad skale, kjer se je onesvestila ženska," je povedala za hrvaški portal. Na pomolu bi se lahko namreč zgodilo, da bi se propeler, ki je nizko nad tlemi v zrak poganjal vse lažje stvari in penil vodo, zapletel v ribiške mreže. Poleg pilota sta bila v helikopterju še dva člana zdravniške ekipe, ki sta, ko se je plovilo spustilo kakšen meter nad čeri, skočila iz njega ter se nemudoma podala proti ponesrečenki. S seboj so imeli tudi vso potrebno opremo, od intravenskih injekcij do zdravil, anestetikov in druge opreme. "Gospa pa je kmalu začela kazati znake življenja," je še povedala priča, ki jo je še posebej navdušil profesionalen in prijazen pristop zdravniške ekipe.

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Zdravstvena ekipa na kraju dogodka je žensko oskrbovala približno 45 minut. Prejela je intravensko tekočino in terapijo ter si delno opomogla, a njeno stanje je ostalo resno. S helikopterjem so jo kasneje prepeljali v bolnišnico. Na vprašanje o pomoči prisotnih pa je poudarila, da ni bila edina, ki je pomagala. Po njenih besedah so pristopili tudi tujci, ki sicer hrvaško ne znajo, a so vseeno nemudoma priskočili na pomoč. Prejela pa je tudi informacije, da naj bi se ženska zgrudila zaradi toplotne izčrpanosti. "Zanimivo je, da je bila ves čas v senci. Ravno so se odpravljali v restavracijo na kavo, ko ji je postalo slabo," je dejala.

'To ni posebej zahtevna operacija'

Spregovoril je tudi pilot helikopterja Igor Delić, ki je s sodelavci v očeh domačinov postal pravi junak. Pravi, da takšni "pristanki" zanje niso nič nenavadnega. "Malo pred 15. uro smo prejeli zahtevo za nujni medicinski let v naselje Zavala, kjer je bila pacientka. Takoj po prejemu zahteve smo opravili kratko analizo možnih pristajališč za helikopter in se odpravili proti Hvaru. Po prihodu nad Zavalo smo pregledali teren in ocenili, da pristanek ne bo varen. Zato sem se odločil, da zdravniško ekipo izkrcam iz lebdečega helikopterja," je povedal.

Helikoptersko reševanje FOTO: Hrvaško ministrstvo za zdravje