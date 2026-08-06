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Mojstrsko reševanje: helikopter lebdel nad skalami, ven skočili reševalci

Zavala , 06. 08. 2026 19.15 pred 3 dnevi 4 min branja 34

Avtor:
M.P.
Helikoptersko reševanje (FB)

Da so piloti reševalnih helikopterjev mojstri v svoji obrti, so dokazali že v številnih reševanjih. A ljudje so vedno znova presenečeni nad njihovim letenjem. Tokrat je navdušil pilot hrvaškega helikopterja, ki je na pomoč priskočil ženski, ki se je zgrudila v naselju Zavala na Hvaru. Ko so na kraj poleteli reševalci, se je pilot odločil, da se z zrakoplovom spusti nizko nad skale, kjer je ležala pomodrela ponesrečenka, nato pa so iz lebdečega helikopterja skočili reševalci.

Kot poroča Net.hr, se je drama na plaži naselja Zavala na južni strani otoka Hvar začela odvijati ob 14.30. Ena od obiskovalk plaž je takrat po besedah očividcev stopila iz sence, da bi s partnerjem odšla na kavo.

"Nenadoma se je zaslišal krik in jok. Ženska se je zgrudila, bila je nezavestna, njena koža pa modrikasto-siva," je opisala priča na plaži, ki je ob tem dejala, da je bil soprog ženske povsem "iz sebe". Po njenih besedah je kričal, naj nekdo pokliče rešilca, medtem ko je skušal ženski pomagati.

Kot je povedala za hrvaški medij, je na pomoč priskočila tudi ona in ponesrečenko obrnila na bok, da bi preprečila njeno zadušitev. Žensko so hladili tudi z mrzlo vodo, sama pa je poklicala reševalce, ki so ji povedali, da bi rešilec iz mesta Hvar do njih potreboval okoli 45 minut. Kasneje so ji sporočili, da na pomoč prihaja helikopter.

Operater je očividki, ki je pomagala, prek telefona naročil, naj poskusi sprostiti mesto za pristanek helikopterja. Prvotno bi moral ta pristati na pomolu, kjer se običajno privezujejo ladje, vendar pa so bili na njem stoli, motorji, ribiške mreže in druga oprema. Priča je sicer skušala z ostalimi prisotnimi na kraju stvari umakniti stran, a jim do prihoda helikopterja v 18 minutah to ni uspelo.

Pristanek na pomolu prenevaren, raje so se spustili do skal

"Ker so ocenili, da bi bil pristanek na pomolu nevaren, so se odločili, da se spustijo nizko nad skale, kjer se je onesvestila ženska," je povedala za hrvaški portal. Na pomolu bi se lahko namreč zgodilo, da bi se propeler, ki je nizko nad tlemi v zrak poganjal vse lažje stvari in penil vodo, zapletel v ribiške mreže.

Poleg pilota sta bila v helikopterju še dva člana zdravniške ekipe, ki sta, ko se je plovilo spustilo kakšen meter nad čeri, skočila iz njega ter se nemudoma podala proti ponesrečenki. S seboj so imeli tudi vso potrebno opremo, od intravenskih injekcij do zdravil, anestetikov in druge opreme. "Gospa pa je kmalu začela kazati znake življenja," je še povedala priča, ki jo je še posebej navdušil profesionalen in prijazen pristop zdravniške ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdravstvena ekipa na kraju dogodka je žensko oskrbovala približno 45 minut. Prejela je intravensko tekočino in terapijo ter si delno opomogla, a njeno stanje je ostalo resno. S helikopterjem so jo kasneje prepeljali v bolnišnico.

Na vprašanje o pomoči prisotnih pa je poudarila, da ni bila edina, ki je pomagala. Po njenih besedah so pristopili tudi tujci, ki sicer hrvaško ne znajo, a so vseeno nemudoma priskočili na pomoč. Prejela pa je tudi informacije, da naj bi se ženska zgrudila zaradi toplotne izčrpanosti. "Zanimivo je, da je bila ves čas v senci. Ravno so se odpravljali v restavracijo na kavo, ko ji je postalo slabo," je dejala.

'To ni posebej zahtevna operacija'

Spregovoril je tudi pilot helikopterja Igor Delić, ki je s sodelavci v očeh domačinov postal pravi junak. Pravi, da takšni "pristanki" zanje niso nič nenavadnega.

"Malo pred 15. uro smo prejeli zahtevo za nujni medicinski let v naselje Zavala, kjer je bila pacientka. Takoj po prejemu zahteve smo opravili kratko analizo možnih pristajališč za helikopter in se odpravili proti Hvaru. Po prihodu nad Zavalo smo pregledali teren in ocenili, da pristanek ne bo varen. Zato sem se odločil, da zdravniško ekipo izkrcam iz lebdečega helikopterja," je povedal.

Helikoptersko reševanje
Helikoptersko reševanje
FOTO: Hrvaško ministrstvo za zdravje

Tudi glede lebdenja nad skalami je dejal, da gre za standardni operativni postopek v helikopterskem reševanju. "Manever smo izvedli v skladu s predpisanimi postopki, učinkovito, usklajeno, natančno in varno," je povedal pilot, ki je dodal, da je zdravniška ekipa hitro prišla do pacientke in ji pomagala, po tem ko so jo oskrbeli, pa so jo premestili v bolnišnico.

"Pomembno je poudariti, da za nas pilote, letalske tehnike in medicinsko ekipo to ni posebej zahtevna operacija. Lahko pa postane bolj zapletena, če se zmogljivost helikopterja zmanjša zaradi večje mase, višjih temperatur zraka, omejenega manevrskega prostora ali neugodnih vremenskih razmer, kot je močan veter," je dodal.

helikoptersko reševanje hvar zavala
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KOMENTARJI34

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magenta07
07. 08. 2026 14.06
Zrakoplov? A se hecate?
Odgovori
+1
1 0
Nidani
07. 08. 2026 11.26
Vsa čast! Veliko Slovencev je tam pilotov in so cenjeni!
Odgovori
+1
1 0
Še89sekund
07. 08. 2026 10.30
Pri nas najboljši piloti vozijo naokrog po proslavah in po dopustih NatJašenko Musarjevko
Odgovori
+0
2 2
dark Cat
07. 08. 2026 10.13
Airbus...za nas ni dober. In kje so v bistvu kao naroceni helikopterji? ......se bo kaj raziskalo novinarcki?
Odgovori
+3
4 1
HitraVeverca
07. 08. 2026 09.25
Pa kaaaaj si ti čisto noooooor! Kak osnovni manever! Dajte se zresnit s temi reportažami. Poglejte malo BBC pa tak, da vidite o čem se poroča.. ne pa o nebulozah...
Odgovori
-2
1 3
pepe007
07. 08. 2026 09.23
Glede na to, da se pri nas marsikdo sprašuje, kaj imajo ljudje za hodit v hribe, da jih je potem treba reševati, je prav, da vprašamo, kaj imajo ljudje za ležat v senci, da jih je potem treba reševati.
Odgovori
+2
3 1
Kucel
07. 08. 2026 08.40
Stopili, ne skočili.
Odgovori
+2
2 0
Jack Herer
07. 08. 2026 08.19
Bravo. Vse pohvale vsem udeženim.
Odgovori
+6
6 0
zmerni pesimist
07. 08. 2026 08.04
S temi malimi in okretnimi helikopteji to lahko mi pa kupujemo velike nek se vidi raskoš
Odgovori
+5
7 2
maneno48
07. 08. 2026 08.25
ja seveda, južnjaki ste 100 . . .
Odgovori
-3
0 3
dark Cat
06. 08. 2026 21.57
Taksen manever je osnova....ce tega ne znas ...boljs dat licenco nazaj
Odgovori
+3
5 2
Čamil
06. 08. 2026 21.50
skoraj padalo potreboval
Odgovori
+0
1 1
Čamil
06. 08. 2026 21.49
visok skok
Odgovori
+1
1 0
apage
06. 08. 2026 21.45
Se še pomnite golobove vlade in njihova nesposobnost pri nabavi helikopterjev? Slovenski ponos g. Tomaž Mrlak leti pri hrvatih namesto, da bi letel za nas... bravo golob in levaki
Odgovori
+4
8 4
VELIMIROVICH
06. 08. 2026 21.32
Čisto možno da je pilot Slovenec Tomaž Mrlak
Odgovori
+7
7 0
belyugo
07. 08. 2026 08.50
Piše v članku, da je pilot Igor Delić. Se vidi, da nihče ne bere.
Odgovori
+3
3 0
kivzfccz
06. 08. 2026 21.22
Kdorkoli je reševalo,je lepi opravil svoje delo. Lepa novica.
Odgovori
+12
12 0
Oblastljudstvu
06. 08. 2026 21.18
Slovenščina odlično sedi dva
Odgovori
+7
7 0
hanzll
06. 08. 2026 21.10
K mi smo se že zmenil če bomo mel namenske helihopterje al ne?
Odgovori
+5
5 0
Gutenberg
06. 08. 2026 21.26
Samo ne bodo ne Airbusi ne rumeni. Bodo pa nekaj miljinčkov dražji.
Odgovori
+2
3 1
Miha Bi
06. 08. 2026 21.01
naši bi to z cougarjem pa belam bol naredl hahahahahahahaha
Odgovori
+2
3 1
96bimBo
06. 08. 2026 20.56
Je preživela?
Odgovori
+0
4 4
NeXadileC
06. 08. 2026 20.55
Pa oni imajo prave reševalne helikopterje !!!
Odgovori
+5
6 1
sebak81
06. 08. 2026 21.01
Nimajo, oni imajo za velike milijone nejete druge, ki imajo prave reševalne helikopterje
Odgovori
+4
5 1
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