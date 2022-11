Mojzes rešil Benetke: tako visoke poplave mu še ni bilo treba odbiti

Kako močno je bilo plimovanje na severu Italije, priča podatek, da bi bilo brez aktivacije protipoplavnega sistema pod vodo kar 80 odstotkov pešpoti v med turisti priljubljenih Benetkah. Ljudje na slovitem Trgu svetega Marka bi stali v vodi skoraj do pasu. Današnji posnetki iz mesta pa pričajo, da na trgu sicer dežuje, a ni poplavljen.

Sistem protipoplavne zaščite sestavlja 78 loput, ki so nameščene na treh dostopih v beneško laguno. Zanj so odšteli milijarde evrov, deluje pa od leta 2020. Še posebej koristen je v jesenskih mesecih in je v zadnjih dveh letih Benetke obvaroval pred najhujšimi poplavami. A tako visoke poplave kot danes mu doslej še ni bilo treba odbiti.

Sistem Mose bo, glede na informacije lokalnih medijev, ostal aktiven do konca današnjega dne. Jutri dopoldan naj bi ga nato spet aktivirali, razmere pa bodo spremljali vse do sobote, saj so razmere za pojav visoke gladine vode ugodne.