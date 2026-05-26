Tujina

Mol izgubil v sporu s Hrvaško zaradi Ine

Zagreb, 26. 05. 2026 21.20 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
ina

Arbitražno sodišče je v celoti zavrnilo tožbo madžarske energetske družbe Mol proti Hrvaški glede energetskega podjetja Ina, v katerem sta država in Mol solastnika. Zavrnilo je tudi vse druge tožbene zahtevke, Molu pa naložilo, da toženi državi plača sodne in upravne stroške v višini 775.000 evrov z obrestmi.

Gre za enega od večletnih sporov, v katerem je Mol trdil, da hrvaška vlada ni spoštovala svojih obveznosti iz pogodbe o plinskem poslovanju, ki sta jo strani podpisali v začetku leta 2009 in je določala, da mora hrvaška država od Ine prevzeti dejavnost trgovanja s plinom. Ta del poslovanja je takrat zaradi reguliranih in nizkih cen plina na hrvaškem trgu ustvarjal ogromne izgube.

Postopek izhaja iz velike investicijske arbitraže, ki jo je Mol leta 2013 sprožil proti Hrvaški pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu. Ta spor je Hrvaška leta 2022 izgubila. Sodišče ji je naložilo, da mora Molu plačati več kot 200 milijonov dolarjev z obrestmi in stroški.

Vendar je mednarodno sodišče del Molovih zahtev izločilo z obrazložitvijo, naj se jih rešuje v okviru posebne trgovske arbitraže. To je Mol sprožil leta 2023 in od Hrvaške zahteval odškodnino v višini nekaj več kot 36 milijonov evrov oziroma odškodnino za družbo Ina v višini 91,1 milijona evrov.

Zmaga Hrvaške

Ta postopek se je zdaj končal z zmago Hrvaške. Sodišče je tožbeni zahtevek družbe Mol v celoti zavrnilo, so sporočili iz državnega odvetništva. Hrvaški minister za gospodarstvo Ante Šušnjar je odločitev sodišča pozdravil ter na družbenem omrežju X državnemu odvetništvu čestital za dobro voden proces in zaščito hrvaških interesov.

"Čas je, da se solastniki Ine osredotočijo na tisto, kar je resnično pomembno - razvoj podjetja, nove naložbe in rast proizvodnje. Hrvaška potrebuje Ino, ki proizvaja, Ino, ki investira, in Ino, ki krepi svojo vlogo pri energetski varnosti regije," je zapisal.

Mol ima v Ini približno 49-odstotni lastniški delež, Hrvaška pa približno 45-odstotnega. Preostale delnice so v lasti zasebnih in institucionalnih vlagateljev.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pupa73
26. 05. 2026 21.39
Kje si še videl da bi hrvat komu kaj plačal
Odgovori
-1
1 2
Panter 63
26. 05. 2026 21.53
Plačal je Celjskim mesninami, Panviti, Žito, Kolinski.....kdaj jih je kupil. Še kaj?
Odgovori
0 0
Panter 63
26. 05. 2026 21.54
Ti pa preberi članek po tem se komentiraj, Butalka.
Odgovori
0 0
