Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mol potrdil dogovor z Gazprom Neftom o nakupu 56-odstotnega deleža NIS

Beograd, 20. 01. 2026 13.39 pred 26 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA
Naftna Industrija Srbije (NIS)

Družba Mol je z rusko družbo Gazprom Neft podpisala glavne določbe zavezujočega okvirnega sporazuma o nakupu 56,15-odstotnega deleža v Naftni industriji Srbije (NIS), je potrdil madžarski energetski velikan. Srbija je ZDA medtem že zaprosila za podaljšanje posebnega dovoljenja za poslovanje NIS, ki se izteče v petek.

Okvirni sporazum določa ključne pogoje kupoprodajne pogodbe, vključno s časovnim okvirom za izvedbo pregleda poslovanja NIS in vložitvijo zahtevkov za regulatorna dovoljenja. Podpis dokončne kupoprodajne pogodbe strani načrtujejo do 31. marca letos, je Mol v ponedeljek navedel v sporočilu za javnost, ki ga povzemajo srbski mediji.

Madžarska družba se o morebitnem vstopu v lastniško strukturo NIS pogovarja tudi z nacionalno naftno družbo Združenih arabskih emiratov Adnoc. Ta bi v NIS vstopila kot manjšinski delničar, pri čemer bi Mol ohranil večinski lastniški delež in upravljavske pravice, so še pojasnili v sporočilu.

Za sklenitev transakcije bo med drugim potrebno soglasje državnih in regulatornih organov v Srbiji, pa tudi ameriškega urada za nadzor tujega premoženja pri ameriškem ministrstvu za finance.

Rafinerija Naftne industrije Srbije (NIS)
Rafinerija Naftne industrije Srbije (NIS)
FOTO: Profimedia

Ali bo ameriška administracija odobrila transakcijo, bo znano do konca tedna, je danes za srbsko javno radiotelevizijo RTS izjavila srbska ministrica za energetiko in rudarstvo Dubravka Đedović Handanović. "Lahko rečemo, da obstaja namera in da so strani podpisale določene pogoje, o katerih so dosegle soglasje. Če bo ameriška administracija to odobrila, bo Mol lahko kupil delnice," je pojasnila.

Sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva

ZDA so 8. oktobra lani uveljavile sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva. Podjetju so nato konec leta do vključno 23. januarja izdale posebno dovoljenje za poslovanje, kot je danes pojasnila ministrica, pa je NIS ameriško administracijo že zaprosil za dovoljenje za nadaljevanje operativnega dela, medtem ko potekajo pogajanja.

Rafinerija v Pančevu ima predelovalno zmogljivost skoraj 4,8 milijona ton letno, NIS pa upravlja skoraj 400 bencinskih servisov v Srbiji, Romuniji ter Bosni in Hercegovini.

Ruski družbi Gazprom Neft in Gazprom imata v lasti 56,15 odstotka NIS. Lastniški delež srbske države je trenutno 29,9-odstoten. Preostale delnice so v rokah malih delničarjev in zaposlenih.

MOL Gazprom Neft NIS Srbija sankcije ZDA
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brezveze13
28. 01. 2026 12.51
in srbi bi hoteli v unijo, zakaj le tako imajo vsaj dobavitelja nafte
Odgovori
0 0
Uporabnik1932330
20. 01. 2026 14.08
Vprašanje pa je če bodo lahko plačali rusom-rusi so pod sankcijami.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534