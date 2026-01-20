Mol potrdil dogovor z Gazprom Neftom o nakupu 56-odstotnega deleža NIS

Okvirni sporazum določa ključne pogoje kupoprodajne pogodbe, vključno s časovnim okvirom za izvedbo pregleda poslovanja NIS in vložitvijo zahtevkov za regulatorna dovoljenja. Podpis dokončne kupoprodajne pogodbe strani načrtujejo do 31. marca letos, je Mol v ponedeljek navedel v sporočilu za javnost, ki ga povzemajo srbski mediji.
Madžarska družba se o morebitnem vstopu v lastniško strukturo NIS pogovarja tudi z nacionalno naftno družbo Združenih arabskih emiratov Adnoc. Ta bi v NIS vstopila kot manjšinski delničar, pri čemer bi Mol ohranil večinski lastniški delež in upravljavske pravice, so še pojasnili v sporočilu.
Za sklenitev transakcije bo med drugim potrebno soglasje državnih in regulatornih organov v Srbiji, pa tudi ameriškega urada za nadzor tujega premoženja pri ameriškem ministrstvu za finance.
Ali bo ameriška administracija odobrila transakcijo, bo znano do konca tedna, je danes za srbsko javno radiotelevizijo RTS izjavila srbska ministrica za energetiko in rudarstvo Dubravka Đedović Handanović. "Lahko rečemo, da obstaja namera in da so strani podpisale določene pogoje, o katerih so dosegle soglasje. Če bo ameriška administracija to odobrila, bo Mol lahko kupil delnice," je pojasnila.
Sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva
ZDA so 8. oktobra lani uveljavile sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva. Podjetju so nato konec leta do vključno 23. januarja izdale posebno dovoljenje za poslovanje, kot je danes pojasnila ministrica, pa je NIS ameriško administracijo že zaprosil za dovoljenje za nadaljevanje operativnega dela, medtem ko potekajo pogajanja.
Rafinerija v Pančevu ima predelovalno zmogljivost skoraj 4,8 milijona ton letno, NIS pa upravlja skoraj 400 bencinskih servisov v Srbiji, Romuniji ter Bosni in Hercegovini.
Ruski družbi Gazprom Neft in Gazprom imata v lasti 56,15 odstotka NIS. Lastniški delež srbske države je trenutno 29,9-odstoten. Preostale delnice so v rokah malih delničarjev in zaposlenih.
