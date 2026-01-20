Mol potrdil dogovor z Gazprom Neftom o nakupu 56-odstotnega deleža NIS

Okvirni sporazum določa ključne pogoje kupoprodajne pogodbe, vključno s časovnim okvirom za izvedbo pregleda poslovanja NIS in vložitvijo zahtevkov za regulatorna dovoljenja. Podpis dokončne kupoprodajne pogodbe strani načrtujejo do 31. marca letos, je Mol v ponedeljek navedel v sporočilu za javnost, ki ga povzemajo srbski mediji.

Madžarska družba se o morebitnem vstopu v lastniško strukturo NIS pogovarja tudi z nacionalno naftno družbo Združenih arabskih emiratov Adnoc. Ta bi v NIS vstopila kot manjšinski delničar, pri čemer bi Mol ohranil večinski lastniški delež in upravljavske pravice, so še pojasnili v sporočilu.

Za sklenitev transakcije bo med drugim potrebno soglasje državnih in regulatornih organov v Srbiji, pa tudi ameriškega urada za nadzor tujega premoženja pri ameriškem ministrstvu za finance.