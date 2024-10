Pred prelomnim referendumom: Skrivnostna gotovina v kovčkih iz Moskve

Trenutna predsednica države Maia Sandu je ob oddaji glasu opozorila na usodo države. "Volila sem, ker morajo Moldavci odločati o svoji usodi sami, ne pa laži in umazan denar," je povedala.

Skrivnostni vzorec: gotovina v kovčkih

O ruskem vplivu na volitve se je veliko ugibalo. Moskva ima namreč v Moldaviji tradicionalno velik vpliv. Kot poroča BBC, so psi na letališču v Kišinjevu v zadnjih mesecih še posebej trdo delali in iskali denar, ki bi lahko bil dokaz ruskega vmešavanja v moldavsko politiko. Zlata prinašalka Ani dobro prevoha vsak kovček, ki prispe na trak za oddajo prtljage. Če zazna gotovino, na to opozori. Maja je to velikokrat počela. Takrat so cariniki namreč začeli odkrivati velike količine denarja pri potnikih, ki so prihajali s povezovalnimi leti iz Moskve. Ljudje, ki še nikoli niso zapustili Moldavije, so se po nekajdnevnem bivanju v Rusiji vračali s svežnji bankovcev. "Skoraj vsi so imeli denar: 2000, 3000, 7000 evrov," se spominja vodja carine na letališču v Kišinjevu Ruslan Aleksandrov. Sami zneski niso bili nezakoniti, vzorci pa sumljivi. "Bili so določeni leti: Moskva–Istanbul–Kišinjev, Moskva–Erevan–Kišinjev," pojasnjuje šef carine. "Običajno ljudje ne pridejo s toliko denarja. Ne iz Moskve," je povedal za BBC.