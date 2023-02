Moldavija: tempirana bomba

Kopičenje političnih, družbenih in socialnih napetosti je v zadnjih tednih v Moldaviji sprožilo verigo dogodkov, ki stopnjujejo nestabilnost v krhki državi, ki leži med Ukrajino in Romunijo. Nekateri idejni tokovni znotraj slednje ne skrivajo ideje o njeni priključitvi k "matični domovini". Če slabe gospodarske razmere in permanetna večletna politična kriza nista dovolj, ima država v okviru svojih mednarodno priznanih meja še državo znotraj države - Pridnestrsko moldavsko republiko in dva bataljona ruskih sil, ki že tri desetletja tam zagotavljata mir, predvsem pa ruski vpliv.

Vojna v Ukrajini je močno prizadela že tako šibko gospodarstvo države, ki je ena najrevnejših v Evropi. Prozahodno usmerjeni vladi Maje Sandu v zadnjih mesecih pada podpora, krepi se pritisk opozicije in nezadovoljstvo prebivalstva. Maja lani so oblasti zaradi obtožb prejemanja podkupnine aretirale bivšega predsednika Igorja Dodona , prorusko usmerjenega socialista. Hkrati pa sta Rusija in Pridnestrska republika zmanjšali dobavo plina in elektrike, kar je še zaostrilo gospodarsko krizo. Nekateri stroški bivanja naj bi se povečali kar za šestkrat. Opozicija je zato za 19. februar napovedala velik protestni shod v glavnem mestu.

Razmere v Moldaviji so se dodatno zaostrile ob ruski invaziji na Ukrajino. Najprej se je pojavilo vprašanje, kaj bo storil ruski kontingent in oborožene sile Pridnestrske republike (Transnistrije). Nobenih premikov doslej ni bilo, a sum ostaja. Eden od razlogov je morda tudi to, da Rusija ni vzpostavila ozemeljskega koridorja do Moldavije. Toda ruske sile na teritoriju Transnistrije niso edina težava vlade v Kišinjevu.

Po razpadu Sovjetske zveze je zunaj meja Rusije ostalo okrog 20 milijonov Rusov, pri opisovanju političnih razmer v postsovjetskem svetu izpostavlja naša sogovornica. "Težnje ruske manjšine so prisotne povsod. Od zunanjih okoliščin je odvisno, koliko postanejo glasne. Proruski del Moldavcev ima občutek, da je priložnost za to, da se vrnejo nazaj v Rusijo. Razmere so podobne kot v Ukrajini. Obstaja del prebivalstva, ki hoče na zahod in del, ki hoče na vzhod. Lahko se ponovi podoben scenarij, sicer manjših razsežnosti."

Napovedi protesta in vse večji politični napetosti je sledila informacija ukrajinske obveščevalne službe, po kateri naj bi se Rusija s pomočjo mirovnega kontingenta in separatističnih sil pripravljala na državni udar v Moldaviji. Gre za obveščevalne podatke, ki jih je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predal predsednici Maji Sandu.

Desant na letališče v Kišinjevu?

Ker Rusija ni prodrla do Odese in naprej do meje z Moldavijo se zdi, da neposredne vojaške nevarnosti za državo ni. Toda Rusija bi lahko ponovila "gostomelski scenarij", so prepričani v Kijevu in sedaj tudi v Kišinjevu. "Ruska federacija načrtuje zavzetje letališča v Kišinjevu in transport vojaških enot, ki bi strmoglavile oblast," sporoča novi predsednik vlade Dorin Recean in dodaja, da se zavedajo, da Rusija poskuša destabilizirati situacijo, vendar so na to pripravljeni. "Naš cilj je zagotoviti mir in stabilnost v državi, vključno z levim bregom Dnestra. Moldavija se zavzema za mirno rešitev konflikta v Transnistriji."

Poslanec Andrian Cheptonar pa je dejal, da naj bi bili v poskus destabilizacije razmer vpleteni tudi državljani Črne gore in Srbije. Zato so oblasti prepovedale prihod srbskim navijačem na prijateljsko tekmo med državama. V domovino so se morali zaradi suma oblasti vrniti tudi črnogorski boksarji, ki so se želeli udeležiti turnirja v Moldaviji med 15. in 17. februarjem.

Pred protestom je bilo na ulicah glavnega mesta mogoče opaziti tudi več vojaških vozil.