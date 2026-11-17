Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Kišinjovu, so danes popoldne iz varnostnih razlogov začasno zaprli celoten zračni prostor Moldavije, potem ko so zaznali dron tipa šahed oz. geran, ki je letel proti prestolnici.

Po poročanju moldavske radiotelevizije TVR Moldova, ki se sklicuje na uradne vire, je šlo za ruski dron, ki je v državo vstopil z juga.

Oblasti so prebivalce pozvale, naj se ne približujejo sumljivim letečim predmetom in se ne dotikajo ostankov dronov, saj bi ti lahko vsebovali "eksplozivne elemente", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je v izjavi na družbenih omrežjih sporočila, da je prejela več klicev prebivalcev Kišinjova in okolice, ki so poročali o zvokih eksplozij.

Moldavija, ki meji na Ukrajino, je od začetka ruske agresije proti Kijevu februarja 2022 na svojem ozemlju zabeležila več primerov strmoglavljenih dronov. Konec septembra je bilo objavljeno, da je država od leta 2022 zabeležila 81 kršitev zračnega prostora z raketami in droni ruske ali iranske izdelave, od tega 44 v letošnjem letu.

Tudi druge evropske države na vzhodnem krilu zveze Nato, vključno z Romunijo, so letos zabeležile porast incidentov, povezanih z droni.