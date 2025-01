'Grejte se v eni sobi, okna pokrijte z zavesami ali odejami'

V Pridnestrski republiki so prve dni novega leta elektriko imeli samo v bolnišnicah in objektih kritične infrastrukture. "Radiatorji so komaj topli. Plin še vedno imamo, vendar je tlak zelo nizek - samo tisto, kar je še ostalo v ceveh," je za BBC povedal lokalni prebivalec po imenu Dimitrij.

Pretok ruskega plina prek Ukrajine v srednjo in vzhodno Evropo je bil ustavljen na novega leta dan po izteku tranzitnega sporazuma med sprtima državama, Kijev pa je zavrnil nadaljnje poslovanje z Moskvo. Pridnestrski uradniki so povedali, da so v petek zvečer začeli veljati ukrepi neprekinjenih izpadov električne energije.

Večinoma rusko govoreča regija, ki leži ob moldavsko-ukrajinski meji in se je od Moldavije odcepila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je preko Ukrajine prejemala ruski plin in ga uporabljala za proizvodnjo električne energije. Uradni telegram kanal vlade iz Triaspola je sporočil, da bo oskrba z elektriko odslej prekinjena za tri ure med 14. in 17. uro v mnogih okrožjih.

Predsednik samooklicane republike Vadim Krasnoselski je pred tem dejal, da so izpadi elektrike neizogibni. Dejal je, da ima regija rezerve plina za 10 dni omejene uporabe na severu in dvakrat toliko na jugu. Ni povedal, ali obstajajo načrti za dobavo po tem. V zadnji objavi na telegramu je sporočil, da bi lahko izpade elektrike v nedeljo podaljšali na štiri ure. Dejal je, da je glavna elektrarna prešla s plina na premog in bo lahko proizvajala elektriko za januar in februar.

Prebivalcem lokalne oblasti svetujejo, naj se grejejo tako, da se zberejo v eni sobi, pokrijejo okna z zavesami ali odejami in uporabljajo električne grelnike. Zaustavila se je celotna industrija, z izjemo proizvodnje hrane.