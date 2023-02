Moldavska vlada razpadla, odstopila je premierka Gavrilita

Natalia Gavrilita je v odstopni izjavi povedala, da "je prišel čas, da napove svoj odstop". Ob tem je dodala, da ob izvolitvi na mesto premierke ni pričakovala, da se bo njena vlada morala soočiti s toliko krizami.

Gavrilitino predsedovanje vladi je zaznamoval dolg niz težav. "Vlado sem prevzela s protikorupcijskim, razvojnim in proevropskim mandatom v času, ko so korupcijske sheme zajele vse institucije in ko so se oligarhi počutili nedotakljive. Takoj smo bili soočeni z energetskim izsiljevanjem in tisti, ki so to počeli, so upali, da bomo popustili," je dejala premierka v odstopu.