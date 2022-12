Do novih vernikov z molitvijo v 'hramu pohote'

Molitev v striptiz baru. Ne, ne gre za slabo šalo. Nemški duhovnik se je odločil, da bo sredi templja pohote ustvaril božji hram. Vsaj začasno. Tako je pridigal na odru, kjer so pred in po pridigi šov uprizorile erotične plesalke. Kot je dejal župnik, želijo v duhu adventa nagovoriti čim več vernikov. In če sami ne najdejo poti do cerkve, so cerkev pripeljali k njim, v nočni klub. Dogajanje pa je bilo seveda v adventnem času tudi dobrodelno obarvano.