Izginil skrivnostni srebrni monolit

Bleščečo tristransko prizmo, ki je 18. novembra štrlela iz rdečih tal v južnem Utahu, so opazili policisti iz letalskega oddelka za javno varnost, ki so se s helikopterjem odpravili na zanje precej rutinsko nalogo, in sicer na štetje kanadskih debelorogih ovc.

"Opazil ga je eden izmed biologov – leteli smo namreč neposredno nad njim. Vzkliknil je: 'Obrni, obrni!', jaz pa sem odgovoril samo: 'Kaj?'. Potem je rekel: 'Tam je bila neka stvar, moramo nazaj in si jo ogledati!" je takrat za CNN dejal pilot Bret Hutchings. Sredi puščave so potem zagledali kovinsko svetleči monolit, ki je štrlel iz tal. Ocenili so, da je bil visok med tri in tri in pol metra.