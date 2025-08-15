Monsunsko deževje v Pakistanu terjalo več kot sto smrtnih žrtev

Močno monsunsko deževje je na severu Pakistana povzročilo zemeljske plazove in poplave. V zadnjih 24 urah je po navedbah lokalnih organov umrlo najmanj 117 ljudi, še 60 jih je bilo poškodovanih.

Večino smrtnih žrtev, 110, so zabeležili v gorati pokrajini Khyber Pakhtunkhwa na severu države. Sedem ljudi je umrlo v pakistanskem delu regije Kašmir. Večina jih je umrla zaradi porušenih streh oziroma zgradb in udara elektrike. Zaradi nenadnih in močnih nalivov je bilo prizadetih tudi več vasi. Poškodovanih je več deset hiš ter več šol in javnih zgradb.

Reševalci in lokalni prebivalci v Salarzaiju v okrožju Bajaur v severozahodnem Pakistanu s pomočjo težke mehanizacije pod zemljino, ki jo je nanosil plaz, iščejo trupla umrlih. FOTO: AP icon-expand

Meteorološki zavod je že izdal opozorilo pred nadaljnjim močnim deževjem v severozahodnem delu Pakistana in pozval prebivalce, naj se izogibajo nepotrebnem izpostavljanju na ogroženih območjih. Oblasti pa opozarjajo, da se bo deževje do konca poletnega monsuna sredi septembra še okrepilo.

