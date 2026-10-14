Mont Blanc od leta 2023 višji skoraj za dva metra

Po njegovih besedah sicer v kontekstu podnebnih sprememb vsaka posamezna meritev sama po sebi ni pomembna, vendar prinaša podatke, ki jih bodo sčasoma analizirali.

Jean des Garets je ob tem spomnil, da se "vrh Mont Blanca stalno premika" , saj je njegova višina odvisna od količine snega in ledu, ki se nabere na skalnatem vrhu.

Geodeti od leta 2001 na dve ali tri leta merijo višino Mont Blanca v upanju, da bodo zbrali podatke o vplivu podnebnih sprememb na Alpe. Gora, ki leži na francosko-italijanski meji, je bila takrat visoka 4810 metrov.

Skalnat vrh gore se sicer nahaja na približno 4792 metrov nadmorske višine, vendar se višina njegove debele plasti ledu in snega iz leta v leto spreminja, odvisno od vetra in vremenskih razmer. Geodeti tako merijo snežno in ledeno odejo, ki prekriva skalnato površino.

Glaciolog Luc Moreau je na današnji novinarski konferenci tudi izrazil zadovoljstvo, da vrh Mont Blanca "ostaja še vedno hladen" in da se zaenkrat zaradi podnebnih sprememb ni bistveno spremenil.