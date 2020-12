Montenegro Airlines bo ugasnil, vlada ustanavlja novo družbo

Vlada po besedah Mladena Bojanićaobenem že načrtuje ustanovitev novega letalskega prevoznika, ki bo poletel z začetnim kapitalom države. "Nova družba naj bi bila operativna do začetka poletne sezone 2021,"je povedal.

Kot je povedal minister, se zaposleni soočajo z neizplačevanjem plač. "Plače v zadnjih dveh ali treh mesecih zamujajo, obstajajo pa tudi obveze do nekaterih drugih družb. Vse skupaj bo proračun obremenjen za okrog 50 milijonov evrov," je dejal Bojanić in dodal, da je "to veliko žabo potrebno pogoltniti čimprej".

Montenegro Airlines tako postaja še ena v vrsti letalskih družb po svetu, ki jim je koronska kriza dokončno pristrigla peruti. Samo v prvih devetih mesecih letošnjega leta je Montenegro Airlines nakopičil za skoraj 15 milijonov evrov izgube. Lani je v celem letu ustvaril minus v višini 8,7 milijona evrov.

Črnogorska vlada se je konec lanskega leta podjetju odločila priskočiti na pomoč s 155 milijoni evrov v prihodnjih šestih letih, a je izvršni direktor podjetja Vlastimir Ristić pred nekaj tedni opozoril, da se zakon, ki prinaša to finančno pomoč, od avgusta ne izvaja več.