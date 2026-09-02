Umor Charlieja Kirka: 23-letnik zanikal krivdo, smrtna kazen ostaja v igri

Tyler Robinson je po poročanju BBC-ja pred sodiščem v Provu zanikal krivdo za kvalificirani umor in še šest drugih kaznivih dejanj, povezanih s streljanjem na Charlieja Kirka, ki je bil 10. septembra 2025 ustreljen med dogodkom na univerzi Utah Valley v mestu Orem. Kirk, 31-letni soustanovitelj organizacije Turning Point USA, je bil med govorom ustreljen v vrat in je umrl. Na torkovem naroku so bili prisotni njegova vdova Erika, njuna dva otroka ter Kirkova starša Robert in Kathryn. Družina je po odločitvi sodnika sporočila, da gre za pomemben korak na poti do pravice.

Začetek sojenja Tylerju Robinsonu FOTO: AP

Tožilstvo je zahtevalo možnost izreka smrtne kazni zaradi več oteževalnih okoliščin. Med drugim trdi, da je Robinson streljal proti Kirku, čeprav je bil ta obkrožen z drugimi ljudmi, med njimi tudi otroki. Tožilec Chad Grunander je dejanje opisal kot balistično ruleto, pri kateri je osumljenec ogrožal življenja drugih.

Tožilstvo: 'Gora dokazov'

Tožilstvo je med petdnevnim predhodnim narokom julija predstavilo dokaze, za katere meni, da Robinsona neposredno povezujejo z umorom. Med njimi so domnevne sledi DNK na orožju in drugih predmetih, posnetki z območja kampusa ter izjave, ki naj bi jih Robinson podal svojim bližnjim.

Pomemben del dokazov predstavlja tudi videoposnetek njegovega sostanovalca in partnerja Lancea Twiggsa. Ta naj bi preiskovalcem povedal, da mu je Robinson priznal streljanje, zatem jokal in dejal, da si želi, da tega ne bi storil.

Začetek sojenja Tylerju Robinsonu FOTO: AP

Po navedbah tožilstva naj bi Robinson na dan streljanja večkrat opazoval območje kampusa. Tam se je pogovarjal s člani organizacije Turning Point USA in jedel v restavraciji Chick-fil-A, nato pa se vrnil preoblečen. Tožilstvo trdi, da je z dolgimi hlačami skušal skriti puško, ki jo je imel pri sebi. Preiskovalci naj bi njegov DNK našli na puški, skriti v gozdnatem območju v bližini kampusa, na brisači, v katero je bila zavita, ter na izvijaču, najdenem na kraju dogodka. Tožilstvo je predstavilo tudi trditev, da naj bi se gravure na tulcih ujemale z vzorci, narejenimi z orodjem Dremel, ki so ga našli v domu, kjer je Robinson živel s Twiggsom.

Obramba opozarja na dvome

Robinsonovi odvetniki poskušajo dokaze tožilstva prikazati kot manj zanesljive in so med drugim opozarjali na postopkovna vprašanja ter usposobljenost nekaterih izvedencev. Prav tako so nasprotovali neposrednemu prenosu sodnih postopkov s kamerami.

Začetek sojenja Tylerju Robinsonu FOTO: AP