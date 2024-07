Mora biti Zahod pripravljen na boj s 'smrtonosno četverico'?

General Sir Roly Walker, načelnik generalštaba je zaskrbljen. Tako zelo zaskrbljen, da je prepričan, da morajo tako Združeno kraljestvo kot zavezniki biti povsem pripravljeni na boj v roku treh let. Gre za oceno, ki temelji na sovražnosti Kitajske do Tajvana, jedrskih ambicijah Irana in militarizaciji Rusije, ki je postala jasna z invazijo na Ukrajino.

A Walker ima velike ambicije, prepričan je namreč, da bi lahko britanska vojska v samo treh letih "podvojila svojo moč, do konca desetletja pa celo potrojila". In to ne z dodatnimi sredstvi, temveč z uporabo tehnologije in tehnik, razvitih na ukrajinskih bojiščih, kot so brezpilotna letala in umetna inteligenca, piše Guardian. A vendar je britanska vojska zdaj konkretno oslabljena, Ukrajini je podarila tanke, rakete, artilerijo in velike količine streliva. Laburistična vlada se je sicer zavezala, da bo obrambne izdatke s sedanje ravni povečala, vendar še ne vedo točno, kdaj.