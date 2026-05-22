Moral bi rušiti, namesto tega je zgradil 10 nadstropij

Peking, 22. 05. 2026 09.26 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Nenavadni dom Chena Tianminga

Na Kitajskem so porušili nenavadno, majavo desetnadstropno stavbo, ki je postala nepričakovana turistična znamenitost. 43-letni lastnik je svojemu bungalovu skozi leta dodajal nova in nova nadstropja, dokler se ni dvigal metre visoko nad okoliško pokrajino. Gradil naj bi v znak protesta. Zaradi "višjih interesov" so velik del njegove domače vasi porušili, sam pa doma ni nameraval zapustiti.

Nenavadne desetnadstropne stavbe, ki je v vas Xingyi v kitajski provinci Guizhou privabljala trume radovednežev, ni več. Oblasti so jo po letih pravdanja z lastnikom porušile, v nekaj urah so zgornja nadstropja izginila, ostalo je le še spodnje.

43-letni Chen Tianming je stavbo dograjeval kar osem let. Bungalovu, kjer je živel s starši, je dodajal nove in nove etaže iz vezanih plošč in bambusovih nosilcev, dokler se piramidasta hiša ni dvigala kar deset nadstropij visoko, poroča Guardian.

Lokalne oblasti so trdile, da je zgrajena brez dovoljenj, poleg tega pa tudi nestabilna in nevarna, zato so grozile z rušitvijo. Ta teden so grožnjo uresničile.

V ponedeljek je Chenova družina dobila odlok, da se mora do srede zjutraj izseliti. Takoj ko je ta rok potekel, so 43-letnika in njegova starša v spremstvu policije odpeljali iz njihovega doma, tja pa poslali stroje za rušenje.

Slikovito območje vasi Xingyi
FOTO: AP

Čeprav je šlo za črno gradnjo, je to tudi zgodba o uporu. Velik del vasi Xingyi, ki stoji sredi sanjsko lepe pokrajine, so namreč leta 2018 porušili, da bi zgradili turistično naselje. Chen svojega doma ni želel zapustiti, namesto tega je začel graditi. V znak protesta je širil – bolje, višal – domači bungalov.

