Moral bi rušiti, namesto tega je zgradil 10 nadstropij

Nenavadne desetnadstropne stavbe, ki je v vas Xingyi v kitajski provinci Guizhou privabljala trume radovednežev, ni več. Oblasti so jo po letih pravdanja z lastnikom porušile, v nekaj urah so zgornja nadstropja izginila, ostalo je le še spodnje.

43-letni Chen Tianming je stavbo dograjeval kar osem let. Bungalovu, kjer je živel s starši, je dodajal nove in nove etaže iz vezanih plošč in bambusovih nosilcev, dokler se piramidasta hiša ni dvigala kar deset nadstropij visoko, poroča Guardian.

Lokalne oblasti so trdile, da je zgrajena brez dovoljenj, poleg tega pa tudi nestabilna in nevarna, zato so grozile z rušitvijo. Ta teden so grožnjo uresničile.

V ponedeljek je Chenova družina dobila odlok, da se mora do srede zjutraj izseliti. Takoj ko je ta rok potekel, so 43-letnika in njegova starša v spremstvu policije odpeljali iz njihovega doma, tja pa poslali stroje za rušenje.