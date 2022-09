Moralna policija 'podučila' Iranko o nošenju hidžaba, čez nekaj dni umrla

Njena družina medtem trdi, da je bila 22-letnica povsem zdrava mlada ženska, ki ni imela težav s srcem. Nekaj ur po aretaciji so oblasti dekle odpeljale v bolnišnico, Aminijeva pa je bila v komi vse do danes, ko je umrla.

Očividci so povedali, da so 22-letno Mahso Amini pretepli v policijskem kombiju, po tem ko jo je moralna policija prijela na ulicah Teherana. Policija vse obtožbe zanika in pravi, da je imela Aminijeva "nenadne težave s srcem".

Gre za zadnji v nizu poročil o brutalnosti iranskih oblasti do žensk. Tistim, ki niso oblečene v skladu z iranskim kodeksom oblačenja, so oblasti med drugim prepovedale vstop v vladne urade in banke.

Številni Iranci so po smrti 22-letnice na družbenih omrežjih izrazili svoje ogorčenje in bes, predvsem zaradi obstoja moralne policije. Na spletu so se pojavili tudi številni posnetki, na katerih moralna policija zadržuje ženske proti njihovi volji in jih na silo odpelje na neznano lokacijo.

Nekateri prebivalci so odgovornost pripisali vrhovnemu iranskemu voditelju Aliju Khameneiju. Ta v enem od svojih govorov opravičuje vlogo moralne policije in vztraja, da morajo ženske spoštovati islamski kodeks oblačenja.