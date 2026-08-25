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'Moralna rdeča črta' je vse bližje: ZN svarijo pred avtonomnim orožjem

Bruselj, 25. 08. 2026 18.56 pred 16 minutami 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Avtonomno orožje

Generalni sekretar ZN António Guterres in predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Špoljarić pozivata države k prepovedi ali omejitvi avtonomnega orožja, ki lahko brez neposrednega človekovega nadzora izbira in napada tarče. Opozarjata, da bi lahko vse širša uporaba umetne inteligence v vojskovanju zabrisala mejo med vojaki in civilisti.

Svet se približuje presegu "moralne rdeče črte", je v skupnem pozivu z Rdečim križem opozoril António Guterres. Po njegovih besedah je posebej zaskrbljujoča možnost, da bi stroji sami odločali o napadih na ljudi. ZN so se ob tem sklicevali tudi na še nepotrjena poročila o uporabi brezpilotnih letalnikov, ki jih na bojišču upravlja umetna inteligenca, navaja portal Politico.

Generalni sekretar in Mirjana Špoljarić, predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa, sta poudarila, da je namerno napadanje civilistov v vojni kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Ob tem opozarjata, da stroji morda ne bodo sposobni zanesljivo razlikovati med vojaki in civilisti.

Antonio Guterres
Antonio Guterres
FOTO: AP

Zato sta pozvala k prepovedi avtonomnega orožja, ki lahko povzroča nepredvidljive posledice, pa tudi orožja, namenjenega neposrednemu napadanju ljudi. Države naj bi o tem razpravljale tudi novembra na konferenci v Ženevi, kjer bodo pregledale izvajanje pogodbe o konvencionalnem orožju. Med pričakovanimi temami pa so tudi tako imenovani smrtonosni avtonomni orožni sistemi.

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Pri Evropski komisiji medtem poudarjajo pomen človeškega nadzora. Tiskovni predstavnik Thomas Regnier je dejal, da si EU pri uporabi umetne inteligence želi, da bi človek ostal v procesu odločanja, tudi pri vojaških aplikacijah, piše Politico. Evropski akt o umetni inteligenci sicer načeloma temelji na konceptu človeškega nadzora, vendar se njegove določbe ne uporabljajo za obrambne in varnostne namene.

avtonomno orožje umetna inteligenca Združeni narodi Rdeči križ

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KOMENTARJI4

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blef
25. 08. 2026 19.13
Čas je da se prepove vsakršno orožje ker je to bolano kaj ljudje delajo da bi ubili soseda.
Odgovori
+1
1 0
devote
25. 08. 2026 19.10
Do kraja bolano in sprevrzeno da se igra eno podjetje racunalniske igrice v realnosti.. vse kar pride iz onkraj luze v svet je sama katastrofa za clovestvo.
Odgovori
0 0
SpamEx
25. 08. 2026 19.05
Odgovorne so pa razne velesile ki naš svet delajo tako militanten in sovražno nastrojen
Odgovori
+2
2 0
vlahov
25. 08. 2026 19.01
Čas je , da zavrnemo sodelovanje z ZN .
Odgovori
+2
2 0
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