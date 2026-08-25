'Moralna rdeča črta' je vse bližje: ZN svarijo pred avtonomnim orožjem

Svet se približuje presegu "moralne rdeče črte", je v skupnem pozivu z Rdečim križem opozoril António Guterres. Po njegovih besedah je posebej zaskrbljujoča možnost, da bi stroji sami odločali o napadih na ljudi. ZN so se ob tem sklicevali tudi na še nepotrjena poročila o uporabi brezpilotnih letalnikov, ki jih na bojišču upravlja umetna inteligenca, navaja portal Politico.

Generalni sekretar in Mirjana Špoljarić, predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa, sta poudarila, da je namerno napadanje civilistov v vojni kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Ob tem opozarjata, da stroji morda ne bodo sposobni zanesljivo razlikovati med vojaki in civilisti.