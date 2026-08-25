'Moralna rdeča črta' je vse bližje: ZN svarijo pred avtonomnim orožjem

Svet se približuje presegu "moralne rdeče črte", je v skupnem pozivu z Rdečim križem opozoril António Guterres. Po njegovih besedah je posebej zaskrbljujoča možnost, da bi stroji sami odločali o napadih na ljudi. ZN so se ob tem sklicevali tudi na še nepotrjena poročila o uporabi brezpilotnih letalnikov, ki jih na bojišču upravlja umetna inteligenca, navaja portal Politico.
Generalni sekretar in Mirjana Špoljarić, predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa, sta poudarila, da je namerno napadanje civilistov v vojni kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Ob tem opozarjata, da stroji morda ne bodo sposobni zanesljivo razlikovati med vojaki in civilisti.
Zato sta pozvala k prepovedi avtonomnega orožja, ki lahko povzroča nepredvidljive posledice, pa tudi orožja, namenjenega neposrednemu napadanju ljudi. Države naj bi o tem razpravljale tudi novembra na konferenci v Ženevi, kjer bodo pregledale izvajanje pogodbe o konvencionalnem orožju. Med pričakovanimi temami pa so tudi tako imenovani smrtonosni avtonomni orožni sistemi.
Pri Evropski komisiji medtem poudarjajo pomen človeškega nadzora. Tiskovni predstavnik Thomas Regnier je dejal, da si EU pri uporabi umetne inteligence želi, da bi človek ostal v procesu odločanja, tudi pri vojaških aplikacijah, piše Politico. Evropski akt o umetni inteligenci sicer načeloma temelji na konceptu človeškega nadzora, vendar se njegove določbe ne uporabljajo za obrambne in varnostne namene.
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