Moramo biti previdni: 'Iran proizvedel dovolj urana za več jedrskih bomb'

Združeni narodi sedaj opozarjajo, da bi lahko imela država Bližjega vzhoda toliko obogatenega urana, da bi z njim lahko napravila več atomskih bomb. A diplomatskega sporazuma ni na vidiku – poleg svojeglavosti in kršenja mednarodnega sporazuma je Iran namreč od začetka vojne v Ukrajini od Zahoda vse bolj izoliran.

K temu so pripomogli tudi notranji nemiri v državi, zaveznico so si državni uradniki našli na vzhodu – Rusijo. Nad stanjem je zaskrbljen tudi vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Izpostavil je, da Iran tudi pred podpisom mednarodnega sporazuma leta 2015 urana ni bogatil do tako visokih odstotkov. V času upoštevanja dogovora je država uran bogatila le do slabe 4-odstotne čistosti.

Jedrski strokovnjaki pa sedaj že več mesecev ocenjujejo, da država proizvaja obogateni uran s 60-odstotno čistostjo, z njim pa da naj bi nameravala začeti proizvajati jedrsko orožje. V Teheranu vztrajajo, da naj bi program zagnali z miroljubnimi nameni, piše Euronews.