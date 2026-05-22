Tujina

'Moramo se pripraviti na bojišče, kjer bo AI brez nadzora'

Praga, 22. 05. 2026 07.22 pred 1 uro 5 min branja 9

Avtor:
Natalija Švab
Michael Vetter

"Ko gre za odločitve o uporabi smrtonosne sile, predvsem za odločitve o ubijanju, mora človek ostati del procesa odločanja," tako generalpodpolkovnik Michael Vetter, generalni direktor za kibernetsko področje in glavni informacijski častnik nemškega ministrstva za obrambo.

Z Vettrom, ki velja za enega ključnih ljudi nemške obrambne in kibernetske strategije v času, ko se vojskovanje vse hitreje seli v digitalni prostor, umetna inteligenca pa postaja del vojaškega odločanja, sva govorila ob robu konference Globsec v Pragi. 

Sem je prišel, da bi govoril o umetni inteligenci v obrambni strategiji na bojišču in pripravljenosti Evrope na novo obdobje konfliktov. 

Oče šestih otrok si želi miru in nadzor nad AI

Lahko imate vojsko, industrijsko moč in tehnološke inovacije, ampak če ljudje niso pripravljeni braniti svoje svobode, vse to pomeni zelo malo.

Želi si sicer predvsem miru, mi pravi. "Kot oče šestih otrok vam lahko zagotovim, da delam vse, kar je v moji moči, da bodo odraščali in živeli v miru." 

A ob tem opozarja, da Evropa ne sme več razmišljati v kategorijah mirnodobnega sveta. Vojna v Ukrajini, razvoj umetne inteligence in vse bolj agresivno kibernetsko okolje po njegovem zahtevajo hitrejšo prilagoditev obrambnih sistemov in večjo odpornost družb. Tudi s pomočjo AI, ki že hitro spreminja vojskovanje. 

Kje torej vidi mejo med tehnološko premočjo in izgubo resničnega človeškega nadzora nad vojno? "Napredek umetne inteligence je za nekatere morda zastrašujoč, vendar mislim, da moramo najti pravo ravnotežje med priložnostmi in tveganji. Nemčija je sprejela strateške smernice glede umetne inteligence in njene odgovorne uporabe." 

Poudarja, da ko gre za odločitve o uporabi smrtonosne sile, o ubijanju, mora človek ostati del procesa odločanja. "Vprašanje smiselnega človeškega nadzora nad oborožitvenimi sistemi je izjemno pomembno in ga preučujemo zelo previdno. Ne vem, kam točno nas bo ta razvoj pripeljal, vendar menim, da smo na konceptualni ravni postavili prave varovalke, ki zagotavljajo, da človek ostane tisti, ki nadzoruje sistem."

Michael Vetter je prepričan, da so ljudje v kritičnih trenutkih pripravljeni braniti svobodo.
FOTO: 24ur.com

Nepredvidljivi igralci in njihovo odvračanje

Pa bo na koncu res tako? Navsezadnje v tej igri nismo sami. Tudi na sami konferenci je veliko govorcev opozorilo na nepredvidljivost nasprotnikov. Zato se seveda samo po sebi postavi naslednje vprašanje - ali bomo o teh pravilih sploh odločali mi? Tukaj so Rusija in druge države. Bodo tudi one spoštovale takšne omejitve ali pa bomo prej ali slej priča nekakšnemu divjemu zahodu?

"Zgodovina vojskovanja kaže, da pravila in regulacije sicer obstajajo, vendar jih vsi ne spoštujejo vedno," je realističen sogovornik. "Zato se moramo pripraviti na bojišče, kjer bodo naši nasprotniki uporabljali sisteme umetne inteligence brez ustreznega nadzora in brez spoštovanja mednarodnega vojnega prava. Na to moramo biti pripravljeni."

Želi pa si ojačanja "evropskih mišic" s pomočjo novih tehnologij. "Menim, da nam lahko umetna inteligenca pomaga zgraditi tako močno obrambno in odvračalno držo, da bo Rusiji ali drugim nasprotnikom povzročila toliko dilem, da se bodo vzdržali napada."

Če ljudje niso pripravljeni braniti svobode, vojska in tehnologija ne pomenita veliko

Michael Vetter je bil tudi eden od govorcev na letošnji konferenci Globsec.
FOTO: 24ur.com

A da na racionalnost nasprotnikov ni računati, je Vladimir Putin dokazal že na primeru Ukrajine. In prav tam je vojna pokazala, da konfliktov ne odločajo le tehnologija, temveč tudi industrijska zmogljivost, proizvodnja in odpornost družbe. Kaj se lahko iz tega nauči Evropa? Ga bolj skrbi tehnološki napredek nasprotnikov ali erozija strateške potrpežljivosti Zahoda? "Vaši oceni ukrajinske odpornosti bi dodal še nekaj: voljo prebivalstva, da brani svojo svobodo in neodvisnost. To je po mojem najpomembnejše. Lahko imate vojsko, industrijsko moč in tehnološke inovacije če ljudje niso pripravljeni braniti svoje svobode, vse to pomeni zelo malo."

"Na Zahodu moramo zato ljudi prepričati, da je naš način življenja nekaj, kar je vredno braniti. Tudi v Nemčiji zelo veliko delamo na tem, da ljudem pokažemo, da sta svoboda in demokracija vrednoti, za kateri se je vredno boriti." 

Toda kako o tem prepričati generacije, ki so desetletja živele v miru, brez resničnega strahu pred vojno? Vetter meni, da je Ukrajina dober pokazatelj tega, kako družba reagira, ko gre zares. In ob to je trčil tudi Putin. "Pred rusko invazijo si verjetno marsikdo v Kijevu ne bi predstavljal, da bi bil pripravljen umreti za svojo državo. Potem pa smo v prvih dneh vojne videli ljudi, ki so pripravljali molotovke, da bi ustavili ruske sile. Prepričan sem, da bi tudi naši ljudje razumeli, da se moramo v primeru napada boriti za svojo svobodo."

Vojne v Ukrajini pa ne opazujejo le s psihološkega vidika. Podatke z bojišča v Nemčiji vključujejo v razvoj doktrin in prihodnjih zmogljivosti. Prav tako pa želijo bolje povezati tudi lastne podatkovne sisteme od logistike do kadrovskih podatkov in jih združiti prek platform za integracijo podatkov ter umetne inteligence, da bodo lahko sprejemali boljše odločitve. 

AI giganti in suverenost

Vendar pa nova realnost ne prihaja brez tveganj, odpira vprašanje digitalne suverenosti. Vetter je jasen: nemške oborožene sile morajo biti sposobne sprejemati lastne odločitve brez neželenega vpliva ali vmešavanja tretjih strani. Obstaja pa veliko področij, kjer je sodelovanje nujno, tudi z ameriškimi tehnološkimi podjetji. Kot je denimo Palantir Technologies, ki se ga vse bolj izpostavlja v evropski razpravi in se mu tudi na tokratnem Globsecu niso izognili. 

Vetter je sicer jasen, da nerad govori o konkretnih podjetjih, da pa v Nemčiji obstaja precejšnja politična zaskrbljenost glede vodstva podjetja Palantir. "Tu je Peter Thiel, ki je povezan z gibanjem MAGA in ima precej specifične poglede na demokracijo, ki verjetno niso skladni z našimi vrednotami. Tudi Alex Karp je precej posebna osebnost." 

Po drugi strani pa je, pravi, njihova tehnologija - dobra. "Težava pri sistemu Maven je, da je v trenutni Natovi postavitvi osebje Palantirja trajno vključeno v Natove strukture. In tu se odpre vprašanje digitalne suverenosti. Lahko uporabljam orodja podjetja Palantir, vendar želim, da delujejo znotraj našega lastnega sistema, pod našim nadzorom in na naši infrastrukturi."

Zabrisana meja med vojno in mirom

Po drugi strani nove tehnologije, AI ne predstavljajo le rešitev, ampak tudi izziv - kibernetski napadi, dezinformacije, deepfake posnetki, manipulacija podatkov, avtomatizirano izvidništvo. 

Vetter pravi, da je zato ključno, da se razume prihodnje operativno okolje. Prvič, da danes živimo v obdobju trajne tekmovalnosti med velikimi silami, ne več v času globalizacijskega optimizma. Drugič, da z nekaterimi državami hkrati sodelujemo gospodarsko, z njimi tekmujemo na globalnem trgu, obenem pa so lahko tudi naši strateški rivali ali celo nasprotniki v informacijskem prostoru, zato odgovor ne more biti zgolj vojaški. In tretjič, da meja med mirom, krizo in vojno postaja vse bolj zabrisana. 

GLOBSEC je ena najvplivnejših mednarodnih varnostnih in geopolitičnih konferenc v Evropi, ki že več kot dve desetletji združuje predsednike držav, premierje, ministre, vojaške voditelje, diplomate, tehnološke vizionarje, gospodarstvenike in analitike z vsega sveta. Forum je nastal kot srednjeevropska pobuda za razpravo o varnosti, danes pa velja za pomembno globalno platformo za razprave o vojnah, geopolitiki, obrambi, energetiki, tehnologiji, umetni inteligenci, podnebni varnosti in prihodnosti mednarodnega reda.

Letošnji GLOBSEC Forum 2026 med 21. in 23. majem poteka v Pragi pod pokroviteljstvom češkega predsednika Petra Pavla. Organizatorji letos opozarjajo, da svet vstopa v obdobje "globalne sistemske transformacije" časa vojne v Ukrajini, konflikta med Iranom, Izraelom in ZDA, naraščajočih napetosti v Indo-Pacifiku ter razpada obstoječega mednarodnega reda.


Poglavja:
Na vrh Oče šestih otrok si želi miru Nepredvidljivi igralci in njih Če ljudje niso pripravljeni br AI giganti in suverenost Zabrisana meja med vojno in mi
vetter ai orožje vojna

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
22. 05. 2026 08.20
Po domače, spucat vas bo treba v bližnji prihodnosti!
davboj
22. 05. 2026 08.19
Samo vojaki so tisti ki razmišljajo o vojni , zatorej besede da EU naj ne razmišlja o miru preveč, so prazne in nevarne besede!
r h
22. 05. 2026 08.17
Noben človek nima pravice odločati ali udejanjati pobojev ali likvidacij. Tisti, ki pa prekorači to silo, ga je potrebno čim prej eleminirat.
macolagobec
22. 05. 2026 08.19
Pejt v Rusijo in naredi to kar si rekel, da je potrebno storiti!
ulebule
22. 05. 2026 08.15
izraelce to ne skrbi preveč. en blok, poln ljudi, gor ali dol, jim je čisto vseeno, če se AI malo zmoti.
123soba
22. 05. 2026 08.10
A lahko nehate s temi vojnami in bedaki ki uničujejo domove in življenja...
300 let do specialista
22. 05. 2026 08.01
Stari pr.dec nažiga o racionalnosti in, kot smo že vajeni, kritizira samo Rusijo, ja sta.ri, če bi bil naš zahod, poln kvazi demokracije pikico racionalen, ne bi prišlo do vojne, ne v Ukrajini, ne drugje po svetu, MI smo tisti, ki smo si vzeli za pravi odločati in določati pravila igre, sedaj, ko pa naša "pravila" več nikjer ne pijejo vodi, so pa- klasično, krivi vsi drugi in vsi drugi nas ogrožajo in destabilizirajo. NI TAKO!
macolagobec
22. 05. 2026 08.20
Za vojno v Ukrajini je kriv izključno nacistični režim v Rusiji.
blef
22. 05. 2026 08.00
Zakaj bi šel v sigurno smrt? Zato ker se politiki nočejo zmenit.....čez par let se zmenijo ampak za miljone ljudi in njihove družine prepozno.
