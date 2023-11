Morda bo samo pol ure časa za umik

Islandski meteorološki urad je še razširil območje, kjer je zaradi grozečega izbruha vulkana razglašena nevarnost. Razdelili so ga na tri cone, A, B in C. Medtem ko v prvi nevarnost predstavlja tresenje tal, v drugi, kjer je tudi izpraznjeno mestece Grindavik, in tretji grozi uničenje zaradi izbruha vulkana. Ta se lahko zgodi nenadoma, časa za beg bo morda samo pol ure, saj je magma že zelo blizu površja, so napovedali. Opozorili so tudi na strupene pline, ki bi se sproščali ob izbruhu, in na nenadno pojavljanje razpok v tleh.

Da so možnosti za izbruh vse večje, kaže tudi nabiranje plinov v vrtini v Svartsengiju. Gre za območje v okolici Grindavika, strokovnjaki pa so na podlagi tega odkritja napovedali, da bi lahko vulkan Fagradalsfjall izbruhnil že v naslednjih dneh.

Ljudem zato ne preostane drugega, kot da počakajo in vidijo, kako se bodo stvari odvile, je ob tem dejala vodja meteorološkega urada Kristín Jónsdóttir. Ne glede na indice, ki napovedujejo izbruh, in številne sodobne naprave, s katerimi spremljajo dogajanje, namreč ni mogoče zagotovo napovedati, ali in kdaj se bo zgodilo.

3700 prebivalcev pred desetimi dnevi evakuiranega Grindavika, k mu grozi, da ga bo tok lave za vedno izbrisal z obličja Zemlje, je vendarle dočakalo tudi dobro novico. Član ekipe delavcev, ki v mestu opravljajo nujna popravila, jim je sporočil, da je škode manj, kot so predvidevali.

Fagradalsfjall se je po 800-letnem spancu prvič prebudil leta 2021, ko so trume turistov drle v nenaseljeno dolino Gendigadalir gledat počasni tok lave. Po pol leta se je umiril in se lani poleti znova prebudil, a le za tri tedne. Ne eden ne drugi izbruh nista povzročila škode. Tokrat pa je drugače. Znamenitost, ki je v zadnjih letih na redko naseljeni islandski polotok privabljala številne obiskovalce, je postala grožnja, ki lahko za vedno spremeni življenje tamkajšnjih prebivalcev.