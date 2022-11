Morebitna udeležba hrvaške vojske v Euforju razburja javnost v BiH

"Obstajajo vzvodi. Če ne bo šlo drugače, z embargom, blokado, vetom. Na nekaj, kar je drugim pomembno," se je za to nedavno zavzel tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović.

Na to vztrajanje Hrvaške so se oglasili iz Združenja taboriščnikov iz Mostarja, ki so dejali, da kot žrtve vojne v BiH tega ne bodo dopustili. "Nihče ne krivi niti ne obtožuje enega naroda, ampak obtožuje oziroma samo javno govori, da je politično vodstvo Republike Hrvaške na čelu s Tuđmanom in političnim vodstvom t. i. HRHB (Hrvaška republika Herceg-Bosna) obsojeno za združeni zločinski podvig," so poudarili v sporočilu za javnost. Ostro so obsodili prikrojevanje zgodovinskih dejstev, ko nekateri hrvaško vojsko prikazujejo kot "osvobodilno" vojsko v BiH.

"Taboriščniki so na svojih hrbtih najbolj občutili 'osvobodilno' vojsko, ki so jo poimenovali po različnih živalih (pume, tigri, levi ...). Žrtve ne želijo in ne bodo dopustile prihoda vojske, ki je izvajala zločinsko politiko na območju Bosne in Hercegovine, in proti temu se bomo borili z vsemi demokratičnimi in razpoložljivimi sredstvi," so zapisali.