Morebitni porotniki Muska označili za 'čudaškega, narcisa in pametnega'

Na sodišču bodo obravnavali Muskove tvite iz leta 2018, v katerih je zapisal, da Tesle ne bo več na voljo na borzi. 7. avgusta 2018 je tvitnil, da ima "zagotovljeno financiranje" za zasebni odkup proizvajalca avtomobilov v vrednosti 72 milijard dolarjev (okoli 66 milijard evrov). V drugem tvitu je dodal, da ima zagotovljeno tudi podporo vlagateljev in da čaka le še na glasovanje delničarjev. Do odkupa seveda ni prišlo.

Kot je za Reuters pojasnil Robert Bartlett, profesor prava na kalifornijski univerzi Berkeley, vlagatelji menijo, da jih je Musk s tvitom ogoljufal, ko je zapisal, da bo Tesla postala zasebno podjetje, predvsem pa, ko je dodal, da za to že ima zagotovljena sredstva. "Izkazalo se je, da to ni držalo. Po novici je cena delnice začela rasti, zato so jih domnevno kupovali, ko pa je resnica prišla na dan, je vrednost delnic padla. Trdijo, da je to goljufija," je pojasnil.

Generalni direktor Tesle medtem trdi, da je verjel, da je zagotovil financiranje iz investicijskega sklada Savdske Arabije in da ni zagrešil goljufije.