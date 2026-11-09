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Morgenstern o skrivnostni kraji helikopterja: 'To je norost'

Salzburg, 09. 11. 2026 17.58 pred 45 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.S.
Helikopter

"Popolna norost je, da se kaj takega lahko zgodi v Evropi," je dva meseca po skrivnostnem izginotju svojega 600.000 evrov vrednega helikopterja dejal nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern. Ko so ga obvestili, da so mu neznanci ukradli helikopter, je sprva mislil, da gre za potegavščino.

Thomas Morgenstern je za nemški časnik Bild spregovoril o septembrski drzni tatvini.

Sredi noči mu je zazvonil telefon, a sta s partnerko spala naprej in se na klic – ki je prišel z letališča, kjer je bil shranjen njegov helikopter – nista odzvala. Naslednje jutro je sledil nov klic. Sprva je mislil, da gre za šalo. "Počutil sem se, kot da sem del potegavščine s skrito kamero," je povedal.

S partnerko sta odšla na letališče, kjer sta celo začela iskati skrite kamere – prepričana, da se nekdo šali. A kmalu sta spoznala, da je helikopter zares izginil.

Še vedno ni jasno, kako je tatovom uspelo ukrasti temno moder helikopter, s katerim je Morgenstern izvajal turistične panoramske polete. Preiskava še vedno poteka, vendar za zdaj ni konkretnih sledi.

Thomas Morgenstern
Thomas Morgenstern
FOTO: Profimedia

Kot smo poročali, je helikopter konec septembra iskala celo vojska, zadnji stik z njim pa so zabeležili v hrvaškem zračnem prostoru.

Morgenstern je eden najuspešnejših avstrijskih smučarskih skakalcev. Osvojil je tri olimpijske zlate medalje, osem naslovov svetovnega prvaka in trikrat slavil v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po dveh hudih padcih je leta 2014, pri komaj 27 letih, končal svojo kariero.

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dražen Marjanović
09. 11. 2026 18.44
🇭🇷😁
Odgovori
+1
1 0
proofreader
09. 11. 2026 18.05
Spet Hrvaška.
Odgovori
+4
5 1
Lens
09. 11. 2026 18.11
Ali pa Romunija
Odgovori
+2
3 1
Panter 63
09. 11. 2026 18.21
Od vsega kaj piše, si edino zapomnil Hrvaško. Še upam staviti da je v tvoji Srbiji.
Odgovori
-1
1 2
poper00
09. 11. 2026 18.28
zelo neumno sklepanje.
Odgovori
+0
1 1
boslo
09. 11. 2026 18.40
Balkan
Odgovori
+1
1 0
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