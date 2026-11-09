Morgenstern o skrivnostni kraji helikopterja: 'To je norost'

Thomas Morgenstern je za nemški časnik Bild spregovoril o septembrski drzni tatvini.

Sredi noči mu je zazvonil telefon, a sta s partnerko spala naprej in se na klic – ki je prišel z letališča, kjer je bil shranjen njegov helikopter – nista odzvala. Naslednje jutro je sledil nov klic. Sprva je mislil, da gre za šalo. "Počutil sem se, kot da sem del potegavščine s skrito kamero," je povedal.

S partnerko sta odšla na letališče, kjer sta celo začela iskati skrite kamere – prepričana, da se nekdo šali. A kmalu sta spoznala, da je helikopter zares izginil.

Še vedno ni jasno, kako je tatovom uspelo ukrasti temno moder helikopter, s katerim je Morgenstern izvajal turistične panoramske polete. Preiskava še vedno poteka, vendar za zdaj ni konkretnih sledi.