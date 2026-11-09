Morgenstern o skrivnostni kraji helikopterja: 'To je norost'

Thomas Morgenstern je za nemški časnik Bild spregovoril o septembrski drzni tatvini.
Sredi noči mu je zazvonil telefon, a sta s partnerko spala naprej in se na klic – ki je prišel z letališča, kjer je bil shranjen njegov helikopter – nista odzvala. Naslednje jutro je sledil nov klic. Sprva je mislil, da gre za šalo. "Počutil sem se, kot da sem del potegavščine s skrito kamero," je povedal.
S partnerko sta odšla na letališče, kjer sta celo začela iskati skrite kamere – prepričana, da se nekdo šali. A kmalu sta spoznala, da je helikopter zares izginil.
Še vedno ni jasno, kako je tatovom uspelo ukrasti temno moder helikopter, s katerim je Morgenstern izvajal turistične panoramske polete. Preiskava še vedno poteka, vendar za zdaj ni konkretnih sledi.
Kot smo poročali, je helikopter konec septembra iskala celo vojska, zadnji stik z njim pa so zabeležili v hrvaškem zračnem prostoru.
Morgenstern je eden najuspešnejših avstrijskih smučarskih skakalcev. Osvojil je tri olimpijske zlate medalje, osem naslovov svetovnega prvaka in trikrat slavil v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po dveh hudih padcih je leta 2014, pri komaj 27 letih, končal svojo kariero.
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