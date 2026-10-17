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Moril na šoli: identificirali 16-letnega osumljenca, mu je puško kupila mama?

Salem, 17. 10. 2026 10.42 pred 50 minutami 3 min branja 4

Avtor:
STA A.K.
Strelski napad na osnovni šoli

Policija v ZDA je v petek identificirala napadalca na osnovno šolo Silver Rail v mestu Bend v ameriški zvezni državi Oregon. Gre za 16-letnega nekdanjega učenca šole Griffina Johna II., motiv za njegov napad v šoli za otroke s posebnimi potrebami, v katerem so umrli trije učenci in učiteljica, pa še vedno ugotavljajo.

Načelnik policije v Bendu Mike Krantz je v petek na novinarski konferenci povedal, da je bil napadalec prav tako učenec s posebnimi potrebami, je poročala televizija ABC. V strelskem napadu so v četrtek umrli trije otroci, stari pet, osem in 11 let, ter 25-letna učiteljica Meghan Lambert.

V streljanju sta bili ranjeni še sedemletna deklica in 54-letna učiteljica. Njuni življenji nista ogroženi. Po navedbah policije je napadalec s šibrovko vdrl v šolo, potem ko je večkrat ustrelil v steklene dele zaklenjenih vhodnih vrat. Nato je odšel v učilnico in izstrelil do 15 nabojev.

Strelski napad na osnovni šoli
Strelski napad na osnovni šoli
FOTO: AP

Policija je prvi klic prejela ob 13. uri po lokalnem času, ko je oboroženi mladenič streljal na bližnjem parkirišču, preden se je podal proti šoli. Kmalu zatem so začeli prihajati drugi nujni klici o streljanju v šoli, ki so jo le nekaj minut po prvem klicu zaprli v skladu z varnostnim protokolom.

Napadalca je ustavil 36-letni prebivalec Benda Kaylub Giamanco - oče dveh deklic, ki obiskujeta šolo. Ko je videl, da mladenič strelja na parkirišču in se odpravlja proti šoli, je zagrabil svojo pištolo in mu sledil v stavbo. Videl je, kako se napadalec v učilnici bori z učiteljico, in ga večkrat ustrelil.

Giamancova družina je sporočila, da se nima za junaka, ampak mu je žal, da ni posredoval hitreje, da bi rešil še več življenj.

Policijski načelnik Krantz je posebej pohvalil tudi učiteljico, ki je v napadalca vrgla svoj mobilni telefon, ga nato podrla na tla in se z njim borila za orožje. Ta učiteljica v incidentu ni bila poškodovana, njenega imena pa policija ni razkrila.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek pohvalil moškega, ki je ustavil napadalca, in dejal, da bi bile posledice lahko precej hujše. "Hvala bogu za človeka, ki je imel orožje in ga je znal uporabljati," je dejal. Guvernerka Oregona Tina Kotek se je prav tako zahvalila reševalcem, osebju šole in moškemu, ki je posredoval.

Preiskovalci še ugotavljajo motiv za napad in način, kako je 16-letnik prišel do orožja in streliva. Po navedbah virov televizije ABC naj bi mu puško za rojstni dan avgusta kupila mama. Krantz je poudaril, da preiskava še poteka in da morda nikoli ne bodo dobili vseh odgovorov.

Mama napadalca Shauntai Nickerson je po poročanju ameriških medijev izrazila obžalovanje in dejala, da bi si želela, da bi lahko preprečila tragedijo.

Po podatkih policije je v preiskavi sodelovalo več kot 150 policistov in reševalcev, na kraj pa so prišli tudi agenti zveznega preiskovalnega urada FBI.

Po podatkih skupne evidence tiskovne agencije AP, časnika USA Today in univerze Northeastern je bilo to letos že 28. množični strelski napad v ZDA.


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Sil Ka 1
17. 10. 2026 11.33
Mamica, ki je kupila orožje sinu s posebnimi potrebami, bo sedela vsaj 10 let.
Odgovori
+1
1 0
osservatore
17. 10. 2026 11.27
"Po podatkih skupne evidence tiskovne agencije AP, časnika USA Today in univerze Northeastern je bilo to letos že 28. množični strelski napad v ZDA". V deželi Trumpove demokracije, se v množično streljajo najmanj 2 krat na mesec.
Odgovori
+1
1 0
Gospod .
17. 10. 2026 11.35
Tam se streljajo če je Trumo Obama ali pa če bi bil ti. Kaj fantazirata o tem tvojem ljubem predsedniku...
Odgovori
0 0
Sil Ka 1
17. 10. 2026 11.36
Kaj pa ima Trump s tem, če se poedincem trga?
Odgovori
0 0
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