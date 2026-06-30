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Moril zaradi trimesečne hčerke, ki je bila odvzeta in vrnjena pod 'posebnimi pogoji'

Berlin, 30. 06. 2026 06.12 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Prizorišče streljanja v mestu Stade na severu Nemčije

V nemškem mestu Stade na Spodnjem Saškem je prišlo do enega najhujših strelskih napadov v ustanovi za pomoč otrokom in družinam v zadnjih letih. V ponedeljek je bilo v centru za matere in otroke ubitih šest zaposlenih, policija pa je zaradi suma storitve kaznivega dejanja prijela 45-letnega moškega. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je bil povod za krvavi napad spor glede skrbništva nad trimesečno deklico.

Po navedbah policije je pet ljudi umrlo na kraju dogodka, šesta žrtev pa je pozneje zaradi hudih poškodb umrla v bolnišnici. Vse žrtve so bile zaposlene v mladinski ustanovi oziroma na pristojnem uradu za mladino. Med njimi so bile štiri ženske in dva moška. Nihče od ubitih ni bil član družine osumljenca.

Oče je prišel na dogovorjeni sestanek

Preiskovalci so pojasnili, da je imel 45-letni moški iz okolice Hannovra v ponedeljek dogovorjen sestanek v ustanovi. Tam sta bivali njegova trimesečna hči in njena 34-letna mati, ki je bila vključena v program materinskega doma.

Deklica je bila družini pred časom odvzeta, nato pa so jo materi pod določenimi pogoji vrnili v oskrbo. Eden od teh pogojev je bil, da z otrokom prebiva v nadzorovanem materinskem domu.

Po navedbah policije je bil razlog za sestanek povezan s postopkom glede skrbništva nad otrokom.

Osumljenec je bil policiji že znan

Osumljenca so po napadu prijeli. Rodil se je v Nemčiji, ima turške korenine in je bil policiji že znan zaradi kaznivih dejanj groženj, ni pa veljal za posebej nasilnega storilca. 

Prizorišče streljanja v mestu Stade na severu Nemčije
Prizorišče streljanja v mestu Stade na severu Nemčije
FOTO: AP

Beg z avtomobilom ustavili streli policije

Po streljanju je osumljenec skupaj z voznico poskušal pobegniti z avtomobilom znamke Mercedes. Policisti so vozilo poskušali ustaviti, ko pa se ni ustavilo, so streljali v pnevmatike. Avtomobil so nato ustavili na bližnji cesti.

V policijskem pridržanju je poleg osumljenca tudi voznica avtomobila, sorodnica osumljenca. V nekaterih prvih poročilih je bila njena starost navedena kot 55 let, v drugih kot 65 let. Policija je potrdila le, da gre za družinsko članico, ki jo še zaslišujejo.

Policisti zaslišujejo tudi 34-letno mater trimesečne deklice.

Govorice o povezavah s klani zanikajo. Od kod orožje?

Nemški mediji so poročali o domnevnih povezavah osumljenca z zloglasnim klanom Miri, vendar so vodstvo policije in notranja ministrica Spodnje Saške Daniela Behrens takšne navedbe odločno zavrnili.

Ministrica je poudarila, da gre za "osamljen primer" in da po dosedanjih ugotovitvah ni povezav s kriminalnimi klani. Vseeno pa ugibanja ostajajo in jih ni pomirila niti njena izjava. 

Preiskovalci za zdaj nočejo razkriti niti vrste orožja, uporabljenega v napadu. Tega niso želeli komentirati niti po več novinarskih vprašanjih.

Podatek ni nepomemben. Vrsta orožja bi lahko pomagala razjasniti potek napada, hkrati pa tudi, kako je osumljenec prišel do njega. Policija je doslej potrdila le, da 45-letnik ni imel dovoljenja za nošenje oziroma posedovanje orožja.

"Pretreseni smo do kosti"

Župan mesta Stade je izrazil globoko sožalje družinam žrtev in se zahvalil policistom za hitro posredovanje v izjemno nepreglednih razmerah.

Na tragedijo se je odzval tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je sporočil: "Novica iz Stada nas je pretresla do kosti. Veliko ljudi, ki so želeli pomagati in varovati druge, je izgubilo življenje ali bilo ranjenih."

Ob tem je izrazil sožalje svojcem žrtev in se zahvalil policistom za hitro ukrepanje.

Preiskava okoliščin napada se nadaljuje. Oblasti poudarjajo, da številna vprašanja ostajajo odprta, med drugim tudi natančen potek streljanja in motiv, ki je privedel do enega najbolj pretresljivih napadov na zaposlene v ustanovi za zaščito otrok v Nemčiji.

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