Morila sta vsaj dva: Treba je bilo nositi trupla in pripraviti bencin

Primer, ki je pretresel Srbijo, kjer pravijo, da gre za zločin, kot ga ne pomnijo, ostaja zavit v tančico skrivnosti, čeprav sumijo, da je bil motiv denar, saj je imela družina v lasti menjalnico.

Žrtve so najverjetneje poznale svojega morilca, morilec pa bi lahko že pobegnil iz Srbije.

O grozljivem dejanju pa je znano, da naj bi očeta Gorana ustrelili enkrat, prav tako hči Lidijo, ženo Gordano pa dvakrat. Po tem, ko je morilec njihova trupla zažgal, jih je premaknil v jamo, nato pa nanje nametal veje, smeti in listje.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović je za srbski Blic zdaj izjavil, da je skoraj prepričan, da sta umor zagrešili vsaj dve osebi, pa tudi da so morilci zagotovo sedeli v avtomobilu nesrečne družine.

"Obstajata dve možnosti. Prva je, da je to res delo profesionalcev, ki so skrbno spremljali gibanje, zato so natančno vedeli, kam gre družina. Tako so usodnega dne počakali, da so se odpravili z obiska, potem pa so jih ugrabili na primernem mestu, jih ubili in na eni lokaciji pustili trupla, na drugi pa avto. Druga možnost pa je, da gre za ljudi, ki jih je Goran poznal, zato se je ustavil in jih spustil v avto," meni strokovnjak, ki ob tem scenariju dopušča tudi možnost, da bi se kdo izdajal za policista in jih ustavil.

Vztraja pa, da sta bila ne glede na scenarij morilca najmanj dva. "Treba je bilo nositi trupla in pripraviti bencin ... "

Intenzivna preiskava se sicer nadaljuje, policisti zbirajo dokaze, zaslišanih je bilo približno deset ljudi, vsi so opravili tudi poligrafsko testiranje, toda še vedno ni znano, kdo bi lahko stal za grozljivim zločinom.

Domačini sicer pravijo, da je šlo za prijetno družino, da pa naj bi že bila tarča groženj, toda podrobnosti niso znane.