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Morilca iz Fort Hooda čaka strelski vod, Trump odobril usmrtitev

Washington, 06. 10. 2026 08.43 pred 1 uro 1 min branja 33

Avtor:
N.V.
Nidal Hasan

Ameriški predsednik Donald Trump je po priporočilih obrambnega ministra Petea Hegsetha odobril usmrtitev Nidala Hasana, ki je obsojen zaradi pokola v vojaški bazi Fort Hood v Teksasu leta 2009. Usmrtil ga bo strelski vod.

Čas in kraj usmrtitve še nista bila določena, vendar vojaška pravila določajo, da mora biti usmrtitev izvedena v 150 dneh po predsednikovi odobritvi, vendar ne prej kot v 60 dneh.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je na omrežju X objavil, da bo Hegseth določil čas in kraj usmrtitve "džihadista". "Hasanov sodni dan je končno prišel," je dodal.

Nidal Hasan
Nidal Hasan
FOTO: AP

Hasan, nekdanji vojaški psihiater, je 5. novembra 2009 v Centru za pripravo vojakov na napotitev v vojaški bazi Fort Hood začel streljati. Pri tem naj bi vzklikal "Alahu akbar" oziroma "Alah je velik", piše CNN. Preden so ga ustrelili, hudo ranili in aretirali, je ubil 12 vojakov in enega civilista.

Leta 2013 je bil spoznan za krivega 13 kaznivih dejanj naklepnega umora in 32 kaznivih dejanj poskusa umora ter obsojen na smrtno kazen. Premestili so ga v vojaški pripor v Fort Leavenworthu v zvezni državi Kansas. Je eden od štirih obsojencev na smrt, ki so v sistemu vojaškega pravosodja ameriške vojske.

Ameriška vojska sicer ni usmrtila pripadnika svojih oboroženih sil že od leta 1961, ko je bil vojak John Bennett usmrčen, potem ko je bil v Avstriji spoznan za krivega posilstva in poskusa umora 11-letne deklice, piše ABC News.

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nidal hasan usmrtitev strelski vod vojska

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KOMENTARJI33

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DAN ODPRTIH VRAT
06. 10. 2026 10.40
Če ma čipe iz mikovalovke je Ruski
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0 0
abigail
06. 10. 2026 10.33
Vojaški psihiater?!? Saj je tudi Trump za psihiatrično obravnavo in za poseben oddelek, samo tale si pa tudi nič drugega ne zasluži kot je dobil. Konec koncev mu bodo naredili uslugo, ker bo kot islamistični mučenec odletel naravnost v Alahova nebesa med same device...
Odgovori
-1
0 1
Tomaž Hacin
06. 10. 2026 10.26
12 vojakov ga mora ustreliti, da bo veljalo.
Odgovori
+1
1 0
zani10
06. 10. 2026 10.20
👏👏👏
Odgovori
+2
2 0
FlatyEric
06. 10. 2026 10.19
Roke in noge naj mu prestrelijo in ga pustijo, da gre počasi pančo pančo.
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+2
2 0
Alfi2
06. 10. 2026 10.18
17 let so ga fujtrali..pa se zdaj ni ziher da ga bojo pospravl
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+3
3 0
Wolfman
06. 10. 2026 10.08
Upam, da se tud film posname o takšnem pokolu bodočih vojakov na ameriških tleh!
Odgovori
-3
0 3
LinaAnil
06. 10. 2026 10.07
Pravilno!
Odgovori
+4
4 0
Čombe
06. 10. 2026 09.59
ne vem zakaj niso isto naredili pri tisti ženski
Odgovori
+4
4 0
osservatore
06. 10. 2026 09.58
Korektna odločitev.
Odgovori
+7
7 0
Ganymede
06. 10. 2026 09.53
12 jih je pospravil za enega sebe, dober izid. Še nekaj tisoč takšnih napadov in bo nekaj 10000 pospremljennih v onostranstvo, vse je stvar kalkulacije dandanes, to so novodobne vojne, še posebno, če imaš rodnost na svoji strani, je uspeh zagotovljen
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+2
3 1
Wolfman
06. 10. 2026 09.51
Hudo je, ko si želiš služiti za domovino, potem pa padeš že na vojaškem naboru in usposabljenju!
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+2
2 0
Pomladni cvet
06. 10. 2026 09.51
trump se dela takega kristjana ampak podpira strelski vod, kar pomeni neposredno kršenje božjih zapovedi ne ubijaj
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-11
2 13
Čombe
06. 10. 2026 09.59
odpelji si ga domov
Odgovori
+8
8 0
Big M
06. 10. 2026 10.05
Pomladna rož'ca a podpiraš splave, bilo kakšne?
Odgovori
+2
2 0
Pomladni cvet
06. 10. 2026 10.08
big M, zakaj me to sprašuješ?
Odgovori
-1
0 1
Pomladni cvet
06. 10. 2026 10.10
minusi pa letijo toliko kot da bi bil tako zelo za to da ta morilec živi. Jaz govorim nasplošno kaj nas vera uči, pretrpi kar ti življenje da in ne izvajaj nasilja nad drugimi
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-3
0 3
Big M
06. 10. 2026 10.14
Drugi lahko izvajajo nasilje nad tabo, a ti pa kleči pa se pusti 😂. Moj Bog, nimaš pojma ej
Odgovori
+3
3 0
Pomladni cvet
06. 10. 2026 10.22
ne vem v resnici koliko je resničnega v svetem pismu ampak splošno znano je da je jezus rekel da če te kdo udari, nastavi še drugo lice
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-3
0 3
Big M
06. 10. 2026 10.34
Zelo nevedno od tebe...ti bi pusto, da hodijo po tebi? Noro. Temu recemo BETA moški
Odgovori
0 0
kladivo
06. 10. 2026 09.50
Vse lepo in prav samo ne razumem da mu ze takrat niso dali se en sus ce je bil tzko ranjen potem so ga zdravili in mu sodili itd zapravljanje denarja
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+10
10 0
IQ200
06. 10. 2026 09.49
Bizarno. Ubil je 12 vojakov, ranil ne vem koliko, vsi vedo kaj je naredil in to se kar vlece iz 2009 ta nek "sodni proces" armada birokratov, odvetnikov, sodnikov... Zivel je se 17 let po tem, da so zdaj odkrili toplo vodo, da ga bodo usmrtili. Takrat so ga pa samo hudo ranili? A ni bolje odstraniti groznjo, prihraniti sredstva, hrano in elektriko pa usmeriti drugam? Ce je nekaj tako ocitnega... Je res potrebno 20 let, da se ugotovi kaj bomo z njim? Kaj je bila druga moznost, da ga posljemo na izobrazevanje?
Odgovori
+7
7 0
Big M
06. 10. 2026 09.45
Hvala Trumpiju! Ker ko ga več ne bo, si bodo mogli ti "novinarji" najti neko drugi "zlato jamo" 🤣😂
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+1
3 2
FrankCostello
06. 10. 2026 09.39
Še puklastega jim pustimo!
Odgovori
-11
3 14
Crazy_Horse
06. 10. 2026 09.33
čisto pravilno samo od sodbe do izvršitve traja predolgo
Odgovori
+14
15 1
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