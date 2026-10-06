Morilca iz Fort Hooda čaka strelski vod, Trump odobril usmrtitev

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je na omrežju X objavil, da bo Hegseth določil čas in kraj usmrtitve "džihadista". "Hasanov sodni dan je končno prišel," je dodal.

Čas in kraj usmrtitve še nista bila določena, vendar vojaška pravila določajo, da mora biti usmrtitev izvedena v 150 dneh po predsednikovi odobritvi, vendar ne prej kot v 60 dneh.

Hasan, nekdanji vojaški psihiater, je 5. novembra 2009 v Centru za pripravo vojakov na napotitev v vojaški bazi Fort Hood začel streljati. Pri tem naj bi vzklikal "Alahu akbar" oziroma "Alah je velik", piše CNN. Preden so ga ustrelili, hudo ranili in aretirali, je ubil 12 vojakov in enega civilista.

Leta 2013 je bil spoznan za krivega 13 kaznivih dejanj naklepnega umora in 32 kaznivih dejanj poskusa umora ter obsojen na smrtno kazen. Premestili so ga v vojaški pripor v Fort Leavenworthu v zvezni državi Kansas. Je eden od štirih obsojencev na smrt, ki so v sistemu vojaškega pravosodja ameriške vojske.

Ameriška vojska sicer ni usmrtila pripadnika svojih oboroženih sil že od leta 1961, ko je bil vojak John Bennett usmrčen, potem ko je bil v Avstriji spoznan za krivega posilstva in poskusa umora 11-letne deklice, piše ABC News.