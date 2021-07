Morilca maserk za zdaj obsodili na dosmrtni zapor, še mu grozi smrtna kazen

Robert Aaron Long je marca napadel tri masažne salone, kar je sprožilo preplah v skupnosti azijskih Američanov, ki je bila že izpostavljena pritiskom in nasilju zaradi pandemije covida-19, med drugim tudi zaradi izjav nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta je za koronavirus obtoževal Kitajsko in uporabljal zaničljive izraze.

Ogorčenje so vzbudile tudi izjave enega od policijskih šefov, da je imel 22-letni Long pač zelo slab dan, ter izjave nekaterih predstavnikov oblasti, da umori niso imeli opravka z rasizmom, ampak z Longovo odvisnostjo od erotičnih masažnih salonov. Tožilci okrožja Cherokee so najprej zagovarjali smrtno kazen, vendar pa so se zaradi skrajšanja postopka odločili za dosmrtni zapor.