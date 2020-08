Morilca zlate države obsodili na dosmrtno zaporno kazen

Josepha DeAngela, serijskega morilca zlate države, kot so ga poimenovali, so obsodili na dosmrtno zaporno kazen. Aretirali so ga leta 2018 s pomočjo genskih informacij, ki so jih dobili v bazi podatkov podjetja, ki ponuja genske analize. Priznal je 13 umorov in številna posilstva ter vlome, tožilka pa ga je označila za človeka brez duše in vesti.

Obsodba 74-letnega Josepha DeAngelaje vrhunec kriminalne preiskave, ki se je začela že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. DeAngelo je junija letos priznal krivdo za 13 umorov po dogovoru s tožilci, saj se je tako rešil smrtne kazni in dobil "le" dosmrtno zaporno kazen. Priznal je tudi številna posilstva, rope in druga kazniva dejanja, piše BBC. Aretirali so ga leta 2018, in sicer s pomočjo podatkov podjetja GEDmatch. Gre za podjetje, ki ljudem omogoča, da za manj kot 100 dolarjev (okoli 85 evrov) ugotovijo svoj etnični izvor, najdejo izgubljene družinske člane ali pa izdelajo družinsko drevo. V bazi teh podatkov je policija našla DNK, ki je bil podoben tistemu s kraja enega od zločinov. Ko so raziskali družinsko drevo te neimenovane osebe in naleteli na DeAngela, so ugotovili, da je ustrezne starosti, da ustreza opisu storilca, ki so ga dale preživele, prav tako pa je živel v bližini v času, ko so se ti zločini dogajali. Začeli so mu slediti, ko pa so prišli do njegovega DNK, so ugotovili, da natanko ustreza vzorcu, ki so ga našli na kraju zločina. Čez dva dni so ga aretirali. S takšnim načinom dela so rešili še približno 100 zločinov, so povedali kalifornijski tožilci.

Okrožna tožilka iz Sacramenta Anne Marie Schubertje DeAngela oklicala za sociopata. Potem ko je zadnji teden sojenja na sodišču obtoženec poslušal pričevanja žrtev, je odstranil svojo masko in se dvignil z invalidskega vozička ter dejal: "Prisluhnil sem vsem vašim izjavam, vsaki med njimi. Resnično mi je žal za vse, ki sem jih prizadel." Zloglasen morilec bo umrl v zaporu, saj so mu dosodili 11 zaporednih dosmrtnih kazni brez možnosti pogojnega izpusta. "Ko oseba zagreši tako pošastna dejanja, jo je treba zapreti nekam, kjer ne more več škoditi niti eni nedolžni osebi,"je dejal sodnik Bowman. Sodnik Bowman je povedal, da je kazen največ, kar lahko dosodijo človeku: "Preživeli so spregovorili. Očitno je, da si obtoženi ne zasluži milosti." DeAngelo je bil v sedemdesetih in osemdesetih letih policist v Kaliforniji, potem pa je do upokojitve opravljal delo mehanika. Njegovi morilski pohodi so se začeli leta 1975, ko je bil kot policist zaposlen v mestu Exeter na severu Kalifornije. Vzdolž te zvezne države je moril in posiljeval kar 12 let. "To je moški brez vesti in duše" Schubertova je po izreku kazni DeAngela opisala kot človeka, ki nima nobenega spoštovanja do človeških bitij in zakona, prav tako pa je nesposoben sočutja, empatije in obžalovanja. "To je moški brez vesti in duše,"je še dejala na tiskovni konferenci.

Potem je napadla še njegovo podobo navidezno krhkega moškega na invalidskem vozičku in predvajala posnetek, na katerem je razvidno, kako telovadi in se dviga na vrh pograda, ob tem pa se trudi, da bi zastrl vir svetlobe v sobi. "Video jasno prikazuje njegovo domiselnost in sposobnost, da prepriča ves svet o tem, da je nemočen, starejši moški,"je dejala. Tožilci so označili razsežnost DeAngelovih nasilnih dejanj kot "naravnost pretresljivo": 87 žrtev in 53 krajev zločina v 11 kalifornijskih okrožjih. Kazen so izrekli v plesni dvorani univerze, saj je le tam bilo dovolj prostora za vse preživele in njihove družine. "Počutila sem se, kot da sem umrla" Zadnji teden sojenja je pričalo več DeAngelovih žrtev, mnoge med njimi pa so spregovorile o vseživljenjskih brazgotinah in ranah, ki jim jih je prizadejal. Med njimi je bila tudi Kris Pedretti, ki je bila leta 1976, ko jo je obsojeni posilil, stara 15 let. Povedala je, da ji je med napadom grozil tudi s smrtjo. "Trikrat tisto noč sem bila prepričana, da bom umrla. Naslednje jutro, 19. decembra, sem se zbudila vedoč, da nikoli več ne bom mogla biti otrok. Čeprav sem bila hvaležna, da sem živa, sem se hkrati počutila, kot da sem umrla," je dejala.

icon-expand Kris Pedretti, ena od DeAngelovih žrtev FOTO: AP