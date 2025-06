Morilcem 14-letne Vanje dosmrtni zapor, osumljenemu očetu prostost

Sodišče v Skopju je štiri ljudi, med njimi tudi nekdanjega makedonskega politika Ljupča Palevskega, obsodilo na dosmrtni zapor zaradi ugrabitve in krutega umora 14-letne Vanje Gorčevske, življenje pa so med načrtovanjem njenega umora vzeli tudi 74-letnemu brivcu. Med osumljenci je bil tudi Vanjin oče, ki je bil obtožen sokrivde pri ugrabitvi hčerke, vendar je bil oproščen.

Štirje moški so bili spoznani za krive organizacije in izvedbe umora 14-letnega dekleta in 74-letnega moškega novembra 2023, ki sta pretresla državo in vso regijo, o primeru smo poročali tudi pri nas. Motiv je bil koristoljubje, pri čemer je po navedbah tožilstva "ena od oseb v dogovoru in z vednostjo družinskega člana" izvršila zločin, da bi dobili denar od mame ugabljenega dekleta.

Slovo od umorjene Vanje Gorčevske FOTO: Profimedia icon-expand

Ugabitelji so želeli od Vanjine matere, ki je prodala stanovanje, izsiliti denar. Deklico so ugrabili na poti v šolo, vendar so stvari ušle izpod nadzora - da jih ne bi prepoznala, so jo ustrelili še isti dan, le dobri dve uri po ugrabitvi, še preden so od njene mame zahtevali odkupnino. Truplo šolarke so našli teden dni pozneje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči