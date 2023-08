Morilčev oče: Zagotovo ga ne bom pokopal, naj ga njegovi kriminalni prijatelji

Javnost so te dni pretresle srhljive novico o trojnem umoru v Bosni in Hercegovini. Moški je 38-letnico brutalno pretepel in ustrelil, umor pa v živo prenašal prek družbenih omrežij. Nato je ubil še dva moška in tudi to prenašal v živo. Zdaj se je oglasil tudi oče morilca, ki je povedal, da se svojega sina sramuje, in potrdil, da družina ne želi prevzeti njegovega trupla, ki je že pet dni v Memorialnem centru v Tuzli.

Na vprašanje, kdo bo pokopal morilca Nermina Sulejmanovića, ki je po strelskem pohodu sodil še sebi, njegov oče pravi, da to zagotovo ne bo on. "Nikogar iz družine ni, ki bi ga pokopal, za pogreb bodo poskrbeli njegovi prijatelji kriminalci. To, kar je storil, tega ne more storiti nihče normalen, samo kriminalec. Nek preblisk je dobil v glavi," je besede očeta Fikreta Sulejmanovića povzel Blic.

"Odrekel sem se mu pred 20 leti" "Sem in nisem Nerminov oče. Odrekel sem se mu pred 20 leti, ko me je začel tepsti. Vseeno je otrok, četudi je najhujši, je moj otrok. Že celo življenje je po zaporih zaradi drugih kriminalcev, zaradi raznihkaznivih dejanj. Kadarkoli sem z njim kaj poskušal, se je vedno hotel prepirati in stepsti z mano. Obupal sem nad njim," je povedal.

V Gradačcu so v ponedeljek pokopali Nizamo Hećimović, ki jo je na skrajno okruten način ubil njen partner, posnetek pa v živo prenašal prek Instagrama.

Dodal je, da je bil Nermin že od malih nog nasilnež. "Že od malih nog je bil eksploziven, nikoli nisi vedel, kaj bo naredil. Že ko je bil v petem ali šestem razredu, se je bil pripravljen pomeriti tudi z mano. Že od rojstva je bil Al Capone potem pa je zašel še v slabo družbo," je še povedal. Sulejmanović: Nermin je bil manipulativen O svojem sinu je povedal še, da je bil manipulativen. "Imel je svoje ljudi, ki so mu bili blizu, ki ga poznajo. Jaz si z njim nisem bil nikoli blizu. Če bi ga spoznali, pa prej o njem ne bi vedeli nič, bi se vam zdelo, da ni slab človek. Bil je zelo energičen in srčen, za svoje ljudi bi izgubil glavo," je povedal. Kaj se je zgodilo? V petek je Sulejmanović izsledil 38-letno nekdanjo zunajzakonsko partnerico in jo odpeljal iz hiše njene tete, v kateri se je skrivala. Pri tem je ranil njenega sorodnika, Nizamo pa je odpeljal na vikend, kjer jo je najprej brutalno pretepel, ji odsekal stopalo in nato prižgal prenos v živo prek Instagrama. Svojim sledilcem je sporočil, da bodo videli umor v živo. Nato se je obrnil proti pretepeni ženski in jo vprašal, zakaj ga je prijavila policiji. "Ker sem se bala. Bala sem se zase in za otroka," so bile njene zadnje besede, ki jih je komaj izdavila povsem izmaličena ženska.

Ubil jo je z enim samim strelom v čelo, vse to pa je storil vpričo devetmesečne hčerkice, ki je ležala na tleh in se jokala v luži materine krvi. Sulejmanović se je nato odpravil v mesto, kjer je nadaljeval s svojim krvavim pohodom. Ubil je še dva turško-bosanska državljana. Tudi ta umor je prenašal v živo na družbenem omrežju. Na koncu pa je pred policijo, ki ga je obkolila, storil samomor. V številnih mestih so nato organizirali mirne proteste proti nasilju in femicidu. Protestniki med drugim zahtevajo, da se v zakonodaji uvede pravna definicija femicida in se ga ustrezno sankcionira. Notranji minister Federacije BiH pa je sporočil, da bodo podpornike morilca kazensko preganjali.