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Morilcu 19-letnega dostavljavca pice 40 let zapora

Šibenik, 25. 09. 2026 14.02 pred 18 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.S.
Morilec iz Drniša

Hrvaško sodišče je 50-letnega Kristijana Aleksića, ki je maja letos umoril komaj 19-letnega dostavljavca pice, spoznalo za krivega in ga obsodilo na 40 let zapora. Morilec iz Drniša je tako prejel najvišjo možno kazen na Hrvaškem.

"Drugo osebo je ubil na zahrbten način," je ob izreku sodbe po pisanju net.hr dejal sodnik Vuko Adžić Katalinić. Obsojeni 50-letnik je poleg tega neupravičeno izdelal in posedoval strelno orožje, na domu so našli tudi 42 kosov streliva. Tako je bil spoznan za krivega vseh treh kaznivih dejanj, ki so mu bila očitana, in prej enotno kazen 40 let zapora. 

Sodišče je družini ubitega 19-letnika dosodilo odškodnino v višini 50.000 evrov, ki mora biti izplačana v 15 dneh, Aleksić pa mora plačati še 14.000 evrov sodnih stroškov. Sodišče je še ugotovilo, da obsojeni trpi za globoko in trajno osebnostno motnjo, ki je ni mogoče ozdraviti.

Dan pred izrekom sodbe so na sodišču predvajali posnetek Aleksićevega policijskega zaslišanja, v katerem je podrobno opisal priprave na kaznivo dejanje in razloge zanj.

Morilec je po umoru 19-letnika pobegnil, a so ga hitro ujeli.
Morilec je po umoru 19-letnika pobegnil, a so ga hitro ujeli.
FOTO: Bobo Pixsell

Pojasnil je, da se je zaradi težkih življenjskih okoliščin – smrti matere in naraščajočih dolgov – odločil storiti hudo kaznivo dejanje, da bi pristal v zaporu. "Sit sem bil življenja, nisem imel več nikogar, od kogar bi si lahko sposodil denar," je dejal.

Improvizirano pištolo je izdelal sam že leto dni pred zločinom po navodilih z YouTuba, sestavil naj bi jo v enem dnevu. Na dan umora je poleg pištole pripravil še vojaški nož s 17-centimetrskim rezilom za primer, če orožje ne bi delovalo. Pričakoval je, da bo dostavo opravila ena oseba. "Videl sem, da sta dva, a pištolo sem že imel v roki. Poti nazaj ni bilo več. Poklical sem ga noter in rekel, da me boli noga in da ne morem ven. Dostavo sem naročal, kadarkoli sem imel denar. Tisti dan sem se odločil, da bom ubil dostavljavca," je povedal.

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Na dodatno vprašanje je odgovoril, da ne čuti nobenega obžalovanja do ubitega fanta ali kdor koli drugega; edina oseba, ki se mu je smilila, je bila njegova pokojna mati.

"Lahko bi ga ranil, a kaj bi s tem pridobil? Nič. Če ga ubijem, dobim več," je dejal in pojasnil: "Življenje v zaporu je zame desetkrat boljše. Življenje zunaj je bilo kot pekel."

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KOMENTARJI9

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assassin911
25. 09. 2026 14.20
Tako bi moral delovati šutarjev zakon.
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0 0
mbedrac
25. 09. 2026 14.19
Če bi se spravil na kakega skorumpiranega politika, bi ga zdaj narod slavil in po rokah nosil. Tako pa vedno nastrada nekdo iz raje.
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0 0
Pajo_36
25. 09. 2026 14.18
Evo vam ogledalo današnje družbe, neokonzervativne tik tok zagledane same vase. Ker je ON bil v dolgovih, ane in samo njemu na vstu je umrla mati la kdo že, se je odločil končati lajf bogemu 19. letniku, ki je mogoče hotel zaslužit za ne vem, kar je pač hotel. Samo sami nase gledamo ane, ker po farško je bog najprej sebi brado naredil. In evo spet na izvolte streliva in orožja, ker se moramo braniti anede? TO vam recimo pri nas zagovarjajo velepoštenjaki iz Resnice, ki btw skoraj vsi delajo ogromne bajte sedaj ene Kokotova? Revež fant 19 let star pa ne bo več videl ne svoje mame, ne izpolnil kakih svojih želja, kaj obiskal in konec koncev bil zaljubljen in si nabiral življenjskih izkušenj. Ker je en krmak iz Drniša seveda mel mal preveč orožja in 50 letniku je umrla mama...
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0 0
mito24
25. 09. 2026 14.14
Čudno da nima olajševalnih okoliščin na Hrvaškem kot npr. pri nas zaradi osenostne motnje.
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+1
1 0
dober dan
25. 09. 2026 14.13
pri nas bi dobu 10 let pa 5 let pogojne
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+1
1 0
Razumnež
25. 09. 2026 14.16
...izpušen po 23 mesecih zaradi postopkovne napake z odškodnino.
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0 0
JApajaDAja
25. 09. 2026 14.12
redek primer,ko je zločinec z umorom poskrbel za svojo trajno eksistenco....
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0 0
Zvizgac1290
25. 09. 2026 14.09
dostavljavca? ali raje dostavljalca?
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+2
2 0
Razumnež
25. 09. 2026 14.17
eh... za nek takšen medij je dovolj že to, da sam pa tja dajo kakšno piko.
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0 0
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