Morilcu 19-letnega dostavljavca pice 40 let zapora

"Drugo osebo je ubil na zahrbten način," je ob izreku sodbe po pisanju net.hr dejal sodnik Vuko Adžić Katalinić. Obsojeni 50-letnik je poleg tega neupravičeno izdelal in posedoval strelno orožje, na domu so našli tudi 42 kosov streliva. Tako je bil spoznan za krivega vseh treh kaznivih dejanj, ki so mu bila očitana, in prej enotno kazen 40 let zapora. Sodišče je družini ubitega 19-letnika dosodilo odškodnino v višini 50.000 evrov, ki mora biti izplačana v 15 dneh, Aleksić pa mora plačati še 14.000 evrov sodnih stroškov. Sodišče je še ugotovilo, da obsojeni trpi za globoko in trajno osebnostno motnjo, ki je ni mogoče ozdraviti. Dan pred izrekom sodbe so na sodišču predvajali posnetek Aleksićevega policijskega zaslišanja, v katerem je podrobno opisal priprave na kaznivo dejanje in razloge zanj.

Morilec je po umoru 19-letnika pobegnil, a so ga hitro ujeli. FOTO: Bobo Pixsell

Pojasnil je, da se je zaradi težkih življenjskih okoliščin – smrti matere in naraščajočih dolgov – odločil storiti hudo kaznivo dejanje, da bi pristal v zaporu. "Sit sem bil življenja, nisem imel več nikogar, od kogar bi si lahko sposodil denar," je dejal. Improvizirano pištolo je izdelal sam že leto dni pred zločinom po navodilih z YouTuba, sestavil naj bi jo v enem dnevu. Na dan umora je poleg pištole pripravil še vojaški nož s 17-centimetrskim rezilom za primer, če orožje ne bi delovalo. Pričakoval je, da bo dostavo opravila ena oseba. "Videl sem, da sta dva, a pištolo sem že imel v roki. Poti nazaj ni bilo več. Poklical sem ga noter in rekel, da me boli noga in da ne morem ven. Dostavo sem naročal, kadarkoli sem imel denar. Tisti dan sem se odločil, da bom ubil dostavljavca," je povedal.