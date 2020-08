Morilec 51 ljudi bo do smrti v zaporu

Sodišče v Novi Zelandiji je terorista, ki je med molitvijo v dveh mošejah hladnokrvno ubil 51 neoboroženih in nezaščitenih ljudi, med njimi triletnega fantka, obsodilo na najvišjo možno kazen, dosmrtni zapor brez možnosti pomilostitve. Izjemno čustveno sojenje je trajalo zgolj nekaj dni, pričali so preživeli in družinski člani prijateljev. Pred razglasitvijo sodbe je sodnik povedal nekaj besed o vsakem ubitem in bil medtem večkrat na robu solz.

29-letnega avstralskega terorista Brentona Tarranta, ki je v mošejah v Christhurchu ubil 51 ljudi, so obsodili na dosmrtno ječo brez možnosti pomilostitve. To je sploh prvič v moderni zgodovini, da se je kakšno novozelandsko sodišče odločilo za tovrstno kazen. Sodišče jo je razglasilo, potem ko so na prostoru za priče tri dni poslušali izpovedi preživelih in družinskih članov žrtev. Tarrant kazni ni nasprotoval. "Si globoko pokvarjen človek, žene te sovraštvo do ljudi, ki jih imaš za drugačne," je ob izreku kazni povedal sodnik Cameron Mander. "Niste se opravičili ali javno priznali bolečine, ki ste jo povzročili. Čeprav cenim, da ste opustili priložnost, da te postopke uporabite kot platformo, se ne zdite niti skrušeni niti vas ni sram," je nadaljeval. "Krivi ste množičnega umora. Pobijali ste neoborožene ljudi brez obrambe." Preden je razglasil sodbo, je Mander prebral dolge in čustvene opise Tarrantovih žrtev, pri čemer je bil večkrat na robu joka. Ko je omenil Mucaada Ibrahima, komaj triletnega fantka, ki ga je zločinec usmrtil, je dejal: "Ni staršev, ki bi si lahko opomogli po umoru tako majhnega otroka." Najhujši mirnodobni masaker v novozelandski zgodovini je v tej otoški državi, pa tudi drugje po svetu, sprožil razpravo o belskem terorizmu, pa tudi o prelahkem dostopu do orožja.