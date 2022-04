Morilec britanskega poslanca obsojen na dosmrtno zaporno kazen

"To je umor, ki je prizadel srce demokracije," je dejal sodnik Nigel Sweeney, ko je na londonskem sodišču Old Bailey izrekel sodbo. Poudaril je, da 26-letni obtoženec "ni pokazal nobenega kesanja ali sramu".

Družina pokojnega britanskega poslanca Davida Amessa je po izreku sodbe dejala, da ne more nobena sodba olajšati občutkov zaradi "grozljivega in nasilnega načina", na katerega je bil Amess umorjen. "Do konca življenja se bomo borili s tem," so zapisali.