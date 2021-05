Morilec Dylann Roof se je pritožil na izrečeno smrtno kazen

Odvetniki Dylanna Roofa, belega rasista, ki je leta 2015 v cerkvi v Južni Karolini ubil devet temnopoltih, so se pritožili, da sodišče ni upoštevalo njegovih blodenj o večvrednosti bele rase in bi ga moralo pravzaprav razglasiti za neprištevnega. 27-letnik je prva oseba, ki je bila obsojena na smrt zaradi zločinov iz sovraštva po ameriški zvezni zakonodaji.

27-letni morilec iz CharlestonaDylan Roofse je danes pritožil na zvezno prizivno sodišče na izrečeno smrtno kazen, poroča Reuters. Zvezni javni zagovorniki, ki zastopajo Roofa, so pritožbo sprožili že v začetku leta 2020. Trdili so, da je Roof trpel zaradi motnje spektra shizofrenije in drugih duševnih težav, in"verjeli, da njegova kazen ni pomembna, saj da ga bodo beli nacionalisti po bližajoči se vojni ras osvobodili iz zapora".

icon-expand Roofovi odvetniki trdijo, da bi ga morali razglasiti za neprištevnega. FOTO: AP

Njegovi odvetniki so se pritožili, da sodišče na sodnem procesu zaradi umorov ni upoštevalo njegovih blodenj o večvrednosti bele rase in bi ga moralo v bistvu razglasiti za neprištevnega. Vendar pa neprištevnost in sovraštvo do drugih ras v ameriškem pravu nista eno in isto. Sodnik Kent Jordan je menil, da bi bil potem lahko vsak neonacist enostavno razglašen za neprištevnega in bi se izognil kazni. Tudi Ann O'Connell Adams, odvetnica ameriškega ministrstva za pravosodje, je senatu treh sodnikov dejala, da Roof v svoji predstavitvi ni deloval nerazumno ter da razume, da bi, če bi ga sodišče spoznalo za krivega, bil obsojen na smrtno kazen.

icon-expand Ubil je devet temnopoltih. FOTO: AP

Decembra 2016 je porota Roofa razglasila za krivega 33 zveznih obtožb za množično streljanje v afriški metodistični škofovski cerkvi Emanuel v Charlestonu, ki se je zgodilo junija 2015. 11. januarja 2017 ga je porota obsodila na smrt. Roof se je sicer na državni ravni izognil smrtni kazni po dogovoru s tožilstvom Južne Karoline, kjer je priznal umore in dobil dosmrtni zapor, a je bil nato na zveznem sodišču vseeno obsojen na smrt. To sicer predstavlja problem za trenutnega predsednika ZDA Joeja Bidna, ki kot katolik nasprotuje smrtni kazni in je že napovedal, da si bo prizadeval za njeno odpravo na zvezni ravni. Biden se lahko za svojo izvolitev v veliki meri zahvali temnopoltim Američanom, še posebej v Južni Karolini, kjer ga je zmaga na strankarskih volitvah leta 2020 povedla do osvojitve demokratske predsedniške nominacije.