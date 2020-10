Morilec francoskega učitelja je bil v stiku z džihadistom v Siriji

Z uradno slovesnostjo so se ubitemu Samuelu Patyju poklonili v sredo.

Identitete džihadista v Siriji preiskovalci niso ugotovili. Kot pa je poročal časnik Le Parisien , so ga locirali prek naslova IP, ki jih je vodil v Idlib, utrdbo skrajnežev na severozahodu Sirije.

Zaradi očitkov sostorilstva vložene ovadbe proti sedmim ljudem

V zvezi z napadom so bile do zdaj zaradi očitkov sostorilstva vložene ovadbe proti sedmim ljudem. Med njimi so oče ene od učenk, ki je sprožil spletno kampanjo proti učitelju, islamistični skrajnež, ki je pri tem sodeloval, ter dva najstnika, ki sta morilcu v zameno za plačilo pokazala učitelja.

Preostali trije ovadeni so prijatelji morilca, od katerih naj bi ga eden odpeljal na prizorišče zločina, drugi pa naj bi ga spremljal pri nakupu orožja.

Napad je v Franciji, ki je v zadnjih letih doživela več terorističnih napadov, sprožil val ogorčenja. Z uradno slovesnostjo so se ubitemu Samuelu Patyju poklonili v sredo. Kot je ob tem dejal predsednik Emmanuel Macron, so ga ubili strahopetci, zato ker je predstavljal sekularne, demokratične vrednote Francije.