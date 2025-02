Morilec iz Beljaka med zaslišanjem izjavil, da je vojak Islamske države

OGLAS

Kot smo poročali, je 23-letni moški v središču Beljaka v soboto popoldne z nožem napadel več mimoidočih. Med žrtvami je bil tudi 14-letnik, ki je poškodbam podlegel. Še pet ljudi je ranjenih, trije med njimi so na intenzivni negi, vendar niso v smrtni nevarnosti. Stari so med 15 in 36 let. Štirje med njimi so avstrijski, eden pa turški državljan.

Po poročanju Salzburger Nachrichten naj bi bil napadalec sicer Kurd, a se je odločil za radikalizacijo in se imel za vojaka Islamske države.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mesto je še vedno v šoku, prebivalci, ki česa podobnega ne pomnijo, priznavajo, da se je po dogodku vanje naselil strah. Svoja sožalja izražajo na kraju napada, kamor prinašajo sveče in cvetje.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Žalovanje po napadu v Beljaku icon-picture-layer-2 1 / 9

Napadalec ni poškodoval le žrtev, čustveno prizadetih je po napadu še veliko ljudi. Dijakom in študentom v Beljaku in Celovcu, ki jih je napad pretresel, so omogočili pomoč. Rdeči križ je ustanovil center za krizno posredovanje, ki ni namenjen samo neposredno prizadetim in sošolcem žrtev, pač pa tudi vsem tistim dijakom, ki jih je strah. Ekipe so jim na voljo v šolah. "Beljak je izgubil nedolžnost," je povedal župan Günther Albel. Krožijo lažne novice Avstrijski mediji medtem danes opozarjajo, da po družbenih medijih krožijo tudi lažne novice v zvezi z napadom. Ena od teh je, da avstrijska policija trenutno išče še 17 Sircev, a da teh podatkov ne objavlja, da ne bi prestrašila prebivalcev. "Preverili smo na policiji in te govorice ne držijo! Po besedah tiskovnega predstavnika trenutno ne iščejo drugih osumljencev," so zapisali pri lokalnem portalu 5 minuten Villach. V Celovcu se bodo danes ob 18. uri zbrali v spomin na žrtve tragedije. Ob 18. uri bo na Neuer Platzu potekala minuta molka. V Beljaku pa bo jutri prav tako ob 18. uri potekala vigilija in pozneje še bogoslužje. Spomnimo Napad se je zgodil sredi belega dneva. Storilec je mimoidoče naključno zabadal s preklopnim nožem z desetcentimetrskim rezilom, je na novinarski konferenci povedala direktorica koroške deželne policije Michaela Kohlweiss. Po poročanju Heute.at je nož kupil malo pred napadom za 150 evrov. Med napadom je vanj z avtomobilom zapeljal 42-letni Aladin Alhalabi in ga zbil, s tem pa preprečil še večji krvni davek, ki ga je terjal smrtonosni napad z nožem.