V petek sejal smrt, v sredo pa naj bi se poročil

Nermin Sulejmanovič je hladnokrvno umoril svojo partnerko in mamo njunega otroka, vse skupaj pa prenašal v živo na Instagramu. Po tem grozovitem zločinu je ubil še dve osebi in ranil tri. Ko ga je obkolila Policija in ni imel več možnosti izhoda, si je sodil še sam.

V petek je inštruktor fitnesa, ki je povezan z eno od kriminalnih skupin za tihotapljenje droge v bošnjaškem mestu Gradačac, najprej ugrabil svojo nekdanjo partnerko Nizamo Hećimović , jo odpeljal do njunega otroka, na svojem družbenem računu Instagram vklopil prenašanje v živo in jo ustrelil v čelo.

Nato je gledalcem napovedal, da bo ubil še dve osebi, kar je tudi storil. Še tri osebe so bile med njegovim strelskim pohodom ranjene. Nato je storilec zbežal, med begom se je še nekajkrat v živo javil prek Instagrama. Ko ga je policija obkolila, je storil samomor. Predvidevajo, da je po odhodu iz trgovine ugotovil, da mu je prodajalec dal slepe naboje in enega izmed pravih prihranil. Morilec naj bi bil v preteklosti do nekdanje partnerke tudi nasilen, so izvedeli bošnjaški mediji. Umrla Nizama ga je zaradi tega večkrat prijavila na policijo, a se je kolesje sistema očitno zataknilo, saj Sulejmanović nikoli ni dobil prepovedi približevanja.